Négociation nationale - Dévoilement du résultat du vote des membres du SEHY

GRANBY, QC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Les membres du SEHY se rassembleront le 31 janvier prochain afin de se prononcer sur l'entente de principe négociée entre la FAE et le gouvernement du Québec. Une assemblée générale aura également lieu le jeudi 1er février 2024 pour les membres qui enseignent de soir.

Lors de l'instance, il sera proposé aux membres de tenir une période prolongée de vote. Le jeudi 1er février en après-midi, le SEHY sera en mesure de préciser le moment où le résultat du vote sera dévoilé.

À noter que madame Sophie Veilleux ne donne pas d'entrevues pour l'instant.

À propos du SEHY

Le SEHY est un syndicat affilié à FAE et il représente un peu plus de 2000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

SOURCE Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska

Renseignements: Sophie Veilleux au [email protected] ou au 450-375-3521