Négociation - Grève générale illimitée déclenchée chez Barry Callebaut de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une journée de médiation tenue hier, les travailleuses et travailleurs de Barry Callebaut ont déclenché une grève générale illimitée.

Forts d'un mandat adopté à 95 %, les 365 travailleurs n'ont eu d'autre choix que d'envoyer un message sans équivoque à l'employeur, puisqu'il est clair que ce dernier n'a pas les mandats nécessaires pour en arriver à une entente satisfaisante avec le syndicat.

De plus, l'attitude outrancière adoptée vendredi dernier par la direction de Barry Callebaut n'a pas passé auprès des travailleurs et travailleurs de l'usine. Devant le conciliateur du ministère du Travail et le syndicat, l'employeur a nié l'offre sur laquelle il s'était initialement entendu avec le conciliateur. Face à cette situation, le conciliateur nommé au dossier a dû quitter la table de négociation.

« L'employeur doit revenir à la table avec un mandat sérieux et respectueux des demandes légitimes des travailleurs. Nous ne rentrerons pas au travail tant qu'il n'y aura pas d'offres satisfaisantes, explique le président du syndicat, Roland Piché. Nous sommes solidaires et déterminés à obtenir ce que nous méritons. »

L'usine de Saint-Hyacinthe est la seule usine intégrée de Barry Callebaut en Amérique et la grande majorité de sa production de chocolat est exportée aux États-Unis. L'entreprise est présente dans 30 pays et génère un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de dollars canadiens.

Affiliée à la CSN, la Fédération du commerce (FC-CSN) compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

