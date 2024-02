Négociation du secteur public - Les profs de cégep acceptent le projet de règlement conclu avec Québec

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - À la suite de la consultation des 61 assemblées générales représentant l'ensemble des profs du réseau collégial, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), réunies en alliance dans le cadre de la négociation, annoncent aujourd'hui l'adoption du projet de règlement conclu le 23 décembre dernier avec le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC).

« Alors que notre alliance syndicale a été constituée il y a près de deux ans, simultanément à la création du Front commun, nous pouvons être fières et fiers du chemin parcouru et de la solidarité exprimée par nos membres. Cette entente, bien qu'imparfaite à certains égards, a été jugée satisfaisante par une majorité de syndicats et de membres. Dans les prochains mois, nous travaillerons à la mettre en œuvre par le biais de nos conventions collectives », de déclarer les porte-parole de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC), Yves de Repentigny et Youri Blanchet, respectivement vice-président de la FNEEQ-CSN et président de la FEC-CSQ.

Rappelons que, outre les gains salariaux obtenus par le Front commun, l'entente conclue par le comité de négociation de l'ASPPC prévoit notamment des échelles de traitement bonifiées ainsi que des avancées pour améliorer les conditions de travail en fonction de chacune des autres priorités visées, soit la précarité et l'insertion professionnelle; la tâche, les ressources et la réussite étudiante; l'enseignement à distance, la formation continue et la pérennité du modèle collégial; la collégialité, l'expertise enseignante et la vitalité des programmes et l'organisation et les relations de travail.

« Bien que notre prochaine convention ne se termine qu'en mars 2028, plusieurs de nos revendications auxquelles le présent cycle de pourparlers n'a pas permis de répondre seront ardemment défendues au cours des quatre années qui nous séparent de cette échéance. D'ici là, la FEC-CSQ, la FNEEQ-CSN et l'ensemble des syndicats continueront à faire valoir la profession enseignante. La négociation achève, mais la solidarité et la mobilisation demeurent parce que le véritable déficit dont souffre le Québec, c'est notamment celui qui touche l'accès inégalitaire à une éducation de qualité partout au Québec », de conclure Yves de Repentigny et Youri Blanchet.

Le Front commun fera le point très prochainement à propos des résultats des votes sur le projet de règlement intersectoriel à la table centrale.

À propos

L'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) regroupe l'ensemble des 61 syndicats du personnel enseignant du réseau collégial. Représentant plus de 20 000 personnes dans l'ensemble du Québec, l'ASPPC réunit les forces de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) en vue du renouvellement des conventions collectives, qui sont arrivées à échéance en mars 2023. Cette alliance sectorielle s'ajoute au regroupement intersectoriel en front commun des centrales syndicales.

SOURCE Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC)

Renseignements: Pierre Avignon, conseiller FEC-CSQ, [email protected], 514.258.1590; Martin Petit, conseiller FNEEQ-CSN, [email protected], 514 894-1326