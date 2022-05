Négociation des conventions collectives des paramédics : La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec veut aussi un contrat de travail de longue durée

MIRABEL, QC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - En réaction au communiqué émis par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) offre son soutien à la FPHQ ainsi qu'à tous les autres syndicats afin de conclure un contrat de travail de longue durée. La CESPQ considère cette demande syndicale légitime et en adéquation avec son désir de valoriser adéquatement le travail des paramédics. Pour les employeurs comme pour les syndicats, cette vision à long terme est d'ailleurs une condition gagnante permettant de mettre en place rapidement dans le secteur préhospitalier le plan de refondation de la santé proposé par monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« Nous encourageons sans équivoque le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Secrétariat du Conseil du Trésor, impliqués aux négociations, à évaluer très rapidement cette possibilité dans le but de mettre un terme au conflit de travail actuel. Cette demande de la FPHQ adhère à un principe fort simple en relation du travail auquel nous adhérons : assurer une longue paix industrielle, et ce, par une entente négociée entre les parties. Qui plus est, en stabilisant à long terme les contrats de travail, le gouvernement du Québec pourra s'assurer de compter sur l'expertise contemporaine et reconnue des paramédics ainsi que celle des entreprises ambulancières pour réaliser l'ensemble des changements en profondeur évoqués dans le Plan de refondation du système de santé québécois » affirme monsieur Denis Perrault, directeur-conseil de la CESPQ.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

La CESPQ est présente dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers et plus de 1 400 employés. Elle dessert plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers en répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire. Les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

