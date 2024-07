Négociation avec la CSN - Intervention d'un conciliateur

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Devant l'impasse à la table de négociation de la CSN (Syndicat des employés de la Traverse de Matane - Baie-Comeau - Godbout, Syndicat des employées et des employés de la STQ Matane - Baie-Comeau - Godbout, Syndicat des employés de la Société des traversiers Québec-Lévis) et de la Société des traversiers du Québec (STQ), les parties demandent au ministère du Travail l'intervention d'un conciliateur.

Après 15 journées de négociation, les discussions entre la STQ et la partie syndicale n'ont pas connue d'avancées significatives.

La volonté de la STQ demeure de voir le conflit de travail se résoudre dans les meilleurs délais au bénéfice des usagers et des communautés qui en dépendent. La partie syndicale demande près de 50% d'augmentation sur trois ans, demande que la STQ considère ne pas respecter la capacité de payer des contribuables Québécois.

La STQ est sensible aux impacts qu'auront cette grève sur la communauté. Puisque les dispositions du Code du travail relatives aux services essentiels ne sont malheureusement pas applicables pour la traverse de Matane - Baie-Comeau - Godbout, il s'avère impossible pour la STQ de mettre en place quelconques mesures d'atténuation pour pallier l'interruption des traversées.

La STQ espère que l'arrivée du conciliateur à la table permettra de faire avancer les négociations, pour en arriver à une entente qui conviendra aux deux parties, et ce, le plus rapidement possible.

