Négociation à l'École nationale de police de Nicolet - DEUX JOURNÉES DE GRÈVE POUR LES MEMBRES DU SFPQ

NICOLET, QC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) à l'École nationale de police de Nicolet (ENPQ) seront en grève les 15 et 16 décembre prochains. Un avis de grève a été expédié lundi au ministre du Travail ainsi qu'à l'employeur. Il s'agit des premières journées de grève des membres du SFPQ durant la négociation en cours. Rappelons que les travailleuses et les travailleurs de l'ENPQ ont voté pour la mise en place de moyens de pression lourds pouvant conduire à 3 journées de grève d'ici les Fêtes.

« L'employeur est incapable d'obtenir du gouvernement Legault les sommes nécessaires pour faire débloquer les négociations qui piétinent. Après plus de deux ans et demi de négociation, la patience de nos membres a atteint ses limites. Les travailleuses et les travailleurs de l'École nationale de police réclament simplement des conditions de travail équitables qui tiennent compte de la réalité du marché du travail, de l'inflation et de la pénurie de main-d'œuvre. Nos membres sont prêts aller jusqu'au bout pour obtenir un salaire décent » indique Frédérick Dagenais, président régional du SFPQ.

Le contrat de travail des quelque 400 travailleuses et travailleurs à l'ENPQ, représentés par le SFPQ, est échu depuis le 31 mars 2020. Le SFPQ représente les personnes comédiennes, instructrices et œuvrant dans les cuisines ainsi que différents emplois administratifs.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec. Quelque 31 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 27 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic dont font partie les membres de l'ENPQ.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Frédérick Dagenais, Président régional, Centre-du-Québec - Estrie - Mauricie, Tél. : 819 475-0072, Cell. : 819 471-3350