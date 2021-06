Neatcar innove par son service aux consommateurs transparent et durable

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le jeune entrepreneur Mathieu Tousignant, concepteur d'applications mobiles, telles que Friend's There popularisé en 2015, lance Neatcar, une plateforme au service des automobilistes. En plus de simplifier les visites au lave-auto par l'achat de code de lavage et d'offrir des rabais aux abonnés premium, l'application mobile s'adapte aux besoins singuliers de chaque véhicule en particulier ceux des voitures électriques.

En plus d'offrir des prix avantageux, Neatcar émet des recommandations personnalisées basées sur les prévisions météorologiques ainsi que sur le profil du consommateur et de son véhicule. Ainsi, Neatcar permet d'éviter des dépenses pour des nettoyages inutiles et d'éviter au consommateur de se procurer des codes de lavage superflus. L'application notifie ainsi le propriétaire lorsqu'un lavage minimum du véhicule est nécessaire pour le garder en bon état.

« Nous faisons quelque chose qu'aucune entreprise de lave-autos n'avait fait : créer une expérience unique au profit des clients. » - Mathieu Tousignant, Président de Neatcar.

L'objectif du créateur est de bâtir un produit ayant une grande transparence envers sa clientèle. C'est pourquoi il accorde beaucoup d'importance aux besoins des utilisateurs et a opté pour un modèle de rentabilité via un abonnement premium abordable au lieu de faire de son profit sur les ventes de lavage. De cette façon, Neatcar ne cumule pas de profit avec les coupons eux-mêmes. Elle préfère offrir un service de qualité à leurs utilisateurs en leur conseillant les moments idéaux pour effectuer l'achat de leur coupon au lieu de les inciter à s'en procurer en grande quantité sans que cela en soit nécessaire.

«Nous ne voyons pas comment nous pourrions construire la confiance de nos utilisateurs et leur donner de la valeur, si notre profitabilité était basée sur la vente de lave-auto.»

- Mathieu Tousignant, Président de Neatcar.

Le concepteur a de nombreux projets pour le futur de la plateforme Neatcar et ces projets seront modelés selon les besoins et commentaires des utilisateurs puisque ceux-ci peuvent consulter et participer au «Road Map» produit de l'entreprise qui est accessible via leur site internet.

À propos de Neatcar

Neatcar a été conçu en mars 2020, puis racheté par les actuels propriétaires en novembre de la même année. Basée à Montréal, l'entreprise compte plus de 400 points de service à travers le Québec ce qui fait d'elle la plus importante application de lave-autos en nombre de points de vente. L'application est disponible en version gratuite sur iOS et Android et en version premium au coût de 29,00$/an ou 2,99$/mois.

À propos de Mathieu Tousignant

Concepteur de l'application Friend's There en 2015, alors qu'il n'avait que 18 ans, Mathieu Tousignant s'est fait connaître lors de son passage à plusieurs émissions de télévision et de radio, dont Salut Bonjour et Radio-Canada.

SOURCE Neatcar

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Noémie Deslauriers, CHAD Communications, [email protected]