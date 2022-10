NE TE LAISSE PAS TOMBER - 19ÈME SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL (TCC)

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Québec sera traversé par un message de solidarité et de prévention du 15 au 21 octobre alors que se déploiera la 19e Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (TCC). Sous la thématique « Ne te laisse pas tomber », Connexion TCC.QC et ses 13 associations régionales souhaitent sensibiliser la population aux chutes - qui représentent la première cause de TCC au Québec - et encourager les personnes ayant un TCC à tenir bon malgré les obstacles rencontrés au quotidien. Le chanteur québécois Nicola Ciccone, qui a lui-même vécu un TCC léger en 2018 à la suite d'un accident d'automobile, est à nouveau l'ambassadeur de la Semaine québécoise du TCC.

Déployé annuellement depuis 2004, l'événement vise à sensibiliser la population et à valoriser les personnes touchées ainsi que les organismes qui leur viennent en aide tous les jours. Cette année, une quarantaine d'activités sont organisées à travers 16 régions du Québec. « Nous tenions à mettre le sujet du TCC sous les projecteurs, explique Marjolaine Tapin, directrice générale de Connexion TCC.QC, 2000 personnes sont victimes d'un TCC modéré à sévère chaque année au Québec. Les trois quarts de celles-ci vivent de l'insomnie et 77% expérimentent des symptômes dépressifs ». La programmation complète est disponible sur le site web de Connexion TCC.QC et on y explique aussi les règles d'un concours Facebook offrant la chance de gagner des casques Louis Garneau spécialement conçus pour mieux absorber les chocs.

L'organisme publiera le 15 octobre la première édition du Connexion Magazine portant sur l'estime de soi après un TCC. « Son but est de sensibiliser le public mais aussi de renseigner les personnes qui viennent d'avoir un TCC ainsi que leurs proches, souligne Marjolaine Tapin. De l'aide existe presque partout au Québec et il est important que ça se sache ». Une vidéo de lancement avec un message de Nicola Ciccone et une infographie seront également diffusées sur les réseaux sociaux pour permettre à la population de mieux comprendre l'impact du TCC dans la vie des personnes touchées.

À propos de Connexion TCC.QC

Le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec, connu sous le nom de Connexion TCC.QC, existe depuis 1999. Il est composé de 15 organismes membres dans 16 régions du Québec et dessert près de 4000 personnes vivant avec un TCC et leurs proches à travers ses 13 associations régionales. Connexion TCC.QC est un interlocuteur privilégié en matière de besoins et de services offerts aux associations qui accompagnent les personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et leurs proches.

