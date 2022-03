Ne pas tomber dans l'oubli

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - En ce 11 mars, nous avons le devoir de nous souvenir de l'ensemble des Québécois.es qui sont décédé.e.s lors de cette pandémie de la COVID-19. L'an dernier, alors qu'environ 10 000 personnes avaient succombé à la COVID, nous avions pris un moment solennel pour souligner leur mort arrivée trop tôt.

Depuis, ce sont plus de 4000 personnes qui sont décédées et elles méritent qu'on souligne elles aussi leur départ trop hâtif. François Legault refuse aujourd'hui de leur rendre hommage, pourquoi les laisse-t-il dans l'oubli?

La CAQ a fait le choix depuis plusieurs mois de s'éloigner du sujet de la COVID. Pour François Legault, 4000 décès ne méritent pas quelques minutes dans son agenda. Quel affront!

En ce sens, Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle a déclaré « C'est triste de voir que François Legault veut faire tomber dans l'oubli toutes ces morts qui sont survenues cette année. Nous avons toujours su qu'il basait ses actions sur les sondages et que ce n'est pas populaire de parler de pandémie, mais il y a un moment où il faut s'élever au-dessus de la mêlée. »

Avec cette cinquième vague qui tire à sa fin, nous devons prendre le temps de tirer les constats de cette pandémie pour nous assurer de pouvoir lutter de manière plus efficace contre une potentielle prochaine vague de la COVID ou encore une future pandémie. La CAQ doit dès maintenant mettre sur pied une commission d'enquête publique pour déterminer clairement quelles ont été les bonnes et les mauvaises décisions prises en pandémie afin de donner des réponses aux familles endeuillées lors de la première vague et enfin pouvoir passer par-dessus cette pandémie.

La cheffe de l'opposition officielle a conclu « C'est inacceptable que François Legault refuse encore aujourd'hui la tenue d'une commission d'enquête publique alors que les Québécois.es attendent toujours des réponses de sa part. Un gouvernement Anglade déclenchera, dès son élection, une telle commission d'enquête. »

