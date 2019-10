Ne laissez pas les tiques vous asticoter!

Les tiques présentent toute une gamme de risques pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Là où les chiens trouvent des tiques, il existe un risque que les tiques trouvent également des humains. Les propriétaires d'animaux domestiques ne voient habituellement pas d'un bon œil l'idée de retirer des tiques sur eux-mêmes ou sur leurs chiens. Au-delà du « facteur répugnant », les tiques peuvent également transmettre des maladies pouvant infecter les chiens et les personnes.

Les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent prendre certaines mesures pour réduire les risques de retrouver des tiques sur leur animal et les risques de maladie. D'abord, ils doivent connaître les habitats des tiques (hautes herbes, zones broussailleuses, végétation dense). Les tiques peuvent se retrouver à la campagne et dans les zones boisées aussi bien que dans les jardins et les parcs urbains. Si ces habitats ne peuvent pas être évités, il est essentiel de veiller à réduire les piqûres de tique et à éliminer les tiques qui se fixent sur leur hôte. Les propriétaires d'animaux de compagnie devraient consulter leur équipe vétérinaire au sujet des options topiques permettant de réduire la fixation des tiques et des médicaments topiques et oraux permettant de tuer les tiques si elles se fixent. Même s'ils utilisent un traitement contre les tiques, les propriétaires d'animaux de compagnie devraient continuer à inspecter leurs compagnons et à retirer les tiques après avoir marché ou joué dans des zones où des tiques peuvent être présentes. Si vous trouvez une tique sur votre animal de compagnie, elle doit être retirée en saisissant la tique le plus près possible de la peau avec une pince à épiler et en la retirant en ligne droite. Les tiques ne doivent pas être enlevées en les tournant, ni être brûlées ou aspergées d'alcool, d'essence, etc. Enfin, les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent s'informer pour savoir si la vaccination contre la maladie de Lyme est appropriée dans leur région et pour leur animal.

On prévoit que les tiques continueront à se répandre et à se multiplier. Les propriétaires d'animaux domestiques devraient discuter avec leur équipe vétérinaire des risques d'exposition aux tiques pour leur chien et de la meilleure stratégie de gestion. À l'instar de nombreux autres problèmes, la prévention est essentielle!

SOURCE Institut canadien de la santé animale

