QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - NCP Capital Partners (NCP) a mis en place NCP solutions d'usure S.E.C. afin de procéder à l'acquisition d'une participation majoritaire du manufacturier spécialisé Beauce Caoutchouc inc (BCI) et sa filiale UCB inc. Avec l'appui de ses clients et partenaires, dont Fondaction, NCP a réalisé cet investissement en faisant équipe avec les actionnaires actuels Louis Veilleux (président) et Éric Champagne (directeur général).

BCI est une entreprise manufacturière située à La Guadeloupe (Québec) qui se spécialise dans la conception et la fabrication de pièces d'usure à base de caoutchouc et de silicone s'adressant à plusieurs secteurs de l'économie, notamment les secteurs minier, agricole et municipale.

« Nous sommes heureux d'avoir pu conclure cette transaction en collaboration avec la direction de BCI. Tout en maintenant les opérations actuelles de celle-ci, BCI sera au centre d'un plan global d'expansion et de consolidation visant à créer une entreprise d'importance de produits et solutions d'usure pour les secteurs primaires et industriels. » a mentionné Mario Jacob, chef des placements privés chez NCP.

« Nous sommes fiers d'offrir aux clients de notre Family Office des placements privés comme celui-ci afin de leur donner accès à cette classe d'actifs performants comportant des processus d'analyse et d'exécution institutionnels. » a mentionné Christian Gagnon, chef des investissements chez NCP.

« C'est une étape cruciale pour réaliser notre plan de croissance avec une équipe extraordinaire et diversifiée. » a mentionné Louis Veilleux, président et actionnaire de BCI.

« L'expérience et l'expertise de l'équipe de NCP apportent de la valeur ajoutée à notre équipe de gestion dynamique déjà en place. Notre planification stratégique est clairement établie et permet de prévoir un très bel avenir pour BCI et son équipe. » a mentionné Eric Champagne, directeur général et actionnaire de BCI.

À propos de Beauce Caoutchouc inc.

Fondée en 1987, BCI s'est taillée une solide réputation grâce à son expertise, son service personnalisé et les meilleurs délais de l'industrie. En plus de son rôle de sous-traitant pour la fabrication de pièces pour ses multiples clients, BCI conçoit et fabrique, sous la marque Flexarmor®, des produits d'usure novateurs destinés à l'industrie des mines et agrégats.

À propos de NCP Capital Partners - Digital Family Office

NCP Capital Partners est un multi Family Office servant les institutions, les entreprises et des fortunes privées. Dans le cadre de ses investissements privés, NCP a une approche d'entrepreneurs ciblant l'acquisition et la gestion d'entreprises à fort potentiel de croissance pouvant être intégrées dans le cadre d'un plan global de consolidation. NCP est un gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, un courtier sur le marché dispensé et un gestionnaire de fonds régie par les autorités en valeurs mobilières des provinces du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

