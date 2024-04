Natyf TV enfin disponible partout au Québec!

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - À la suite de l'ordonnance de distribution imposée par le CRTC le 31 août dernier, Natyf TV est enfin disponible au Québec chez la majorité des câblodistributeurs* La chaine est désormais aussi accessible, en direct et en différé, sur la plateforme en ligne avec abonnement sur Natyf.com.

La programmation éclectique de Natyf (documentaires, séries, films, talkshow, etc.) a pour mandat d'ouvrir ses portes aux producteurs de la diversité. « Obtenir notre licence du CRTC, avec tous les défis que cela comportait, prouve que notre offre est complémentaire et nécessaire pour améliorer l'inclusion et la représentation de la réalité multiculturelle du Québec d'aujourd'hui sur nos écrans », explique Nancy Dubuisson, directrice de la programmation chez Natyf TV.

Ce 22 avril à 20h marque le début de la nouvelle saison du Keke Show, émission de société, avec débats et entrevues exclusives impliquant des personnalités politiques, artistiques, sportives ou du milieu communautaire, L'animateur Kevin Calixte y recevra notamment nul autre que Joverlein Moïse, fils du président haïtien assassiné Jovenel Moïse.

Plusieurs documentaires à succès seront également diffusés, tel que Le Mythe de la femme noire dont sa réalisatrice Ayana O'Shun est en nomination dans la catégorie « Cinéaste de l'année » au Gala Dynastie qui sera diffusé exclusivement par Natyf TV, en direct le 27 avril à 20h sur la plateforme en ligne et le 28 avril à 20h sur la chaine de télévision. Natyf TV s'aventure même dans le monde des arts martiaux mixtes avec l'excellent documentaire L'Aréna MMA, qui nous plonge en immersion dans le monde de 4 athlètes d'arts martiaux mixtes québécois. Également au programme, ''Kàsàleo, la révélation'', une minisérie documentaire consacrée à une forme de poésie ancestrale africaine permettant au pratiquant de redécouvrir ses origines.

À surveiller également le 18 mai, Freda, deuxième long métrage de Gessica Généus, présenté au Festival de Cannes dans Un certain regard en 2021, et qui a remporté de nombreux prix dont celui du Meilleur film à Cinemania à Montréal.

« Nous nous sommes engagés à présenter plusieurs productions originales, et les producteurs locaux répondent déjà à l'appel. D'autres nouveautés seront dévoilées pour la rentrée automnale qui s'annonce particulièrement excitante ! » renchérie Mme Dubuisson.

À propos de Natyf TV

Lancée en 2018, Natyf TV est une chaîne francophone axée sur la diversité et la découverte des différentes cultures. Elle a pour mission de refléter, à travers sa programmation, les préoccupations des différentes communautés culturelles francophones qu'elle dessert. De plus, Natyf s'engage à agir comme un tremplin important pour la relève issue de cette diversité.

