NatureInvest™ : La firme Habitat lance un nouvel outil innovant pour évaluer l'impact des investissements financiers sur la biodiversité

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Habitat, firme d'experts en solutions environnementales, est fière d'annoncer le lancement de son tout nouvel outil d'aide à la décision d'investissement, NatureInvestTM, destiné aux institutions financières et fonds d'investissements. Cet outil innovant permettra aux investisseurs et prêteurs d'évaluer rapidement, et sur des bases scientifiques rigoureuses, l'impact potentiel sur la biodiversité d'un investissement dans un projet ou une entreprise, répondant ainsi à une demande croissante pour des pratiques d'investissement durables.

« Investir en faveur de la biodiversité n'est plus une option, mais une nécessité. Et les financements privés ont un rôle important à jouer. » soutient Jérôme Dupras, PDG d'Habitat. « En accompagnant les organisations dans l'analyse d'impact sur la biodiversité, nous souhaitons amplifier notre rôle dans la transition vers une finance plus responsable et soutenir les institutions dans leur évolution vers des modèles d'investissement écoresponsables. »

L'outil, créé par l'équipe de Recherche et Développement d'Habitat, a la particularité d'évaluer l'impact potentiel d'un investissement sur la biodiversité, mais aussi le degré d'engagement envers la biodiversité de l'entreprise évaluée, ses stratégies internes ainsi que le caractère additionnel qu'elle peut avoir en regard de la législation en place. Cette approche d'analyse multidimensionnelle constitue une avancée majeure dans le domaine.

NatureInvestTM sera déployé en avant-première auprès de deux institutions financières majeures qui ont placé la durabilité et le respect des écosystèmes au cœur de leurs priorités : le Fonds de Solidarité FTQ (Québec) et le gérant d'actifs pan-européen Sienna Investment Managers (France).

« Habitat nous impressionne chaque jour par leur approche innovante et axée sur leur volonté de faire une différence. NatureInvestTM est la preuve qu'encore une fois, ils arrivent à se démarquer en offrant des accompagnements stratégiques personnalisés aux entreprises pour offrir les outils nécessaires dans leur prise de décisions responsables. Le Fonds est fier de compter Habitat parmi ses partenaires parce que c'est avec les meilleures ressources que nos entreprises auront un impact positif direct sur notre biodiversité », explique Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

Laurent Dubois, Managing Director - Private Credit de Sienna IM, ajoute : « En tant qu'acteur engagé de l'écosystème de la finance durable, Sienna IM dialogue avec les entreprises financées et les investisseurs, et nous constatons un intérêt accru pour la biodiversité. Nous sommes persuadés qu'une stratégie d'investissement en faveur de la préservation de la biodiversité ne peut se réduire à exclure les secteurs d'activité les plus problématiques mais au contraire à soutenir des entreprises favorables à celle-ci. Le nouvel outil, inédit en Europe, qu'Habitat met à la disposition de nos équipes d'analyse et de gestion permettra une analyse objective et complète qui sera essentielle pour nos décisions de financement en dette privée et pour accompagner les entreprises de nos portefeuilles dans leur stratégie de durabilité. »

Cet outil s'inscrit dans la cible 19 de l'accord du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal qui souligne que 200 milliards $ par an d'ici 2030 doivent être investis pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Les experts d'Habitat ont répondu à l'appel et ont développé NatureInvestTM pour répondre à ce besoin grandissant d'accompagnement en finance durable. L'outil s'adresse aux gestionnaires d'actifs, banques et autres acteurs du secteur financier souhaitant intégrer des critères environnementaux dans leurs décisions d'investissement et fera partie de l'offre de service régulière d'Habitat.

Pour plus d'informations sur NatureInvestTM, veuillez visiter le site web à habitat-nature.com ou contacter l'équipe à [email protected]

À propos d'Habitat

Habitat est une entreprise de solutions environnementales basée à Montréal, qui se spécialise dans la mesure de la biodiversité, l'évaluation des services écosystémiques et la planification de la gestion durable du territoire. La mission d'Habitat est d'accélérer la transition écologique en guidant les organisations vers des pratiques qui préservent la biodiversité et renforcent leur résilience face aux changements climatiques.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de Sienna Investment Managers

Sienna Investment Managers est un gérant d'actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d'investissement cotée GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec environ 300 professionnels, Sienna IM est présente à Paris, Luxembourg, Milan, Londres, Hambourg, Francfort, Madrid, Amsterdam et Séoul.

Combinant actifs cotés et privés, Sienna IM développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes, pour donner du sens à leurs investissements. A fin juin 2024, le Groupe gère plus de 37 milliards d'euros d'encours, dont plus de 80% (sur le périmètre éligible SFDR) sont classés articles 8 ou 9.

Afin de rester informés de notre actualité, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou visiter www.sienna-im.com

