SAINT-LAURENT, QC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En période d'inflation, nombreuses sont les familles qui s'efforcent de trouver des moyens de continuer à bien se nourrir malgré un budget plus restreint. Ainsi, à l'épicerie, celles-ci recherchent des aliments bons pour la santé, savoureux et économiques, ce qui peut représenter un certain défi! Heureusement, il existe une brillante astuce en ce qui concerne les fruits et légumes : adopter les produits surgelés!

Pourquoi opter pour des fruits et légumes surgelés?

Selon un récent sondage de l'American Frozen Food Institute (AFFI), plus d'un quart des consommateurs achètent davantage de fruits et légumes surgelés qu'il y a trois ans. En cette période de hausse du coût de la vie, il est particulièrement important de dépenser intelligemment pour bien s'alimenter, notamment en suivant les règles du Guide alimentaire canadien, lequel recommande de mettre au menu une abondance de végétaux. À ce sujet, une étude récente de l'Université Dalhousie a révélé que moins de 1/3 des Canadiens achètent suffisamment de fruits et légumes.

Ainsi, parmi les quelque 1500 personnes sondées par l'AFFI, 86 % estiment que le fait d'avoir accès à des fruits et légumes surgelés leur permet de consommer plus facilement des végétaux. Voici quatre excellentes raisons de les intégrer à tous vos repas et collations!

1. ÉCONOMIQUES

Les aliments surgelés ont souvent un coût plus avantageux par portion et possèdent une durée de vie plus longue que les aliments frais ou réfrigérés. C'est l'idéal pour boucler son budget en période de récession économique tout en atteignant ses objectifs de manger de façon saine et équilibrée au quotidien!

2. NUTRITIFS

Brisons dès maintenant ce mythe tenace : un produit surgelé n'est pas moins nutritif qu'un aliment frais! En fait, des études menées par les universités de Géorgie et de UC-Davis, en partenariat avec la Frozen Food Foundation, ont révélé que la valeur nutritionnelle des fruits et légumes surgelés est en fait plus élevée que celle de leurs équivalents frais. Et ils ont le même excellent goût!

Il faut savoir que la congélation est en quelque sorte le bouton « pause » de la nature, qui permet de conserver la saveur, la fraîcheur et les nutriments des aliments fraîchement cueillis. Les qualités nutritives de ces végétaux récoltés à maturité sont donc très souvent supérieures à celles de fruits et légumes cueillis prématurément et ayant parcouru des milliers de kilomètres dans des conditions plus ou moins optimales.

3. ÉCOLOGIQUES

Selon une étude de l'AFFI, un consommateur gaspille en moyenne 10 fois plus de fruits frais que de surgelé et gaspillerai 4 fois plus de légumes frais que de légumes congelés. Du côté des détaillants, on parle plutôt d'un ratio de perte d'environ 1/6.

Les surgelés, par contre, sont une solution zéro gaspillage, puisque vous ne décongelez que le nécessaire! Lorsque vous achetez des fruits et légumes frais, ceux-ci perdent leurs qualités rapidement si vous ne les consommez pas à temps. Il vous arrive peut-être de jeter des produits flétris, lesquels vont rejoindre la quantité astronomique d'aliments gaspillés chaque jour au Canada.

Ainsi, selon une étude publiée dans le British Food Journal, l'achat d'aliments surgelés génère 47 % moins de déchets par rapport aux aliments frais et réfrigérés. C'est énorme!

4. PRATIQUE

Les surgelés permettent d'économiser du temps pour les familles qui cuisinent à la maison. En effet, préparer des fruits et légumes nécessite habituellement de les manipuler (ex. : les laver, les éplucher, les blanchir, les cuire, les couper). Les produits surgelés, pour leur part, sont déjà prêts à être utilisés -- voilà un argument massue pour les gens pressés! Pratiques, nutritifs et délicieux, ils peuvent être dégustés dans vos salades, vos collations, vos smoothies, vos desserts, etc.

Vous trouverez plusieurs recettes alléchantes les mettant en vedette en visitant le site Web de Nature's Touch. En voici quelques exemples qui vous mettront l'eau à la bouche et régaleront toute votre famille au déjeuner, au brunch, au dîner ou au souper :

Bruschetta aux bleuets sauvages;

Clafoutis aux cerises;

Carrés à la mangue et à l'ananas;

Salade de brocoli et fromage feta;

Mojito érable et mûres;

Patates douces farcies à l'avocat.

En plus de la marque Nature's Touch, qui se retrouve au Costco au Canada et aux États-Unis, l'entreprise fournit les principales bannières de détail au Canada et aux États-Unis en ce qui a trait à leur marque privée.

Vous cherchez des solutions santé, nutritives et douces pour le portefeuille en cette période d'inflation? Les produits surgelés sont sans contredit un choix futé!

À propos de Nature's Touch

Fondée en 2004, Nature's Touch est une entreprise québécoise d'envergure internationale spécialisée dans les fruits et légumes surgelés. Elle propose une grande sélection de petits fruits ainsi que des mangues, des avocats et des brocolis, tous testés pour les résidus de pesticides ou biologiques. Nature's Touch compte plus de 450 employés et traite environ 120 millions de livres de fruits et légumes surgelés chaque année dans 3 usines situées au Québec, en Colombie-Britannique et en Virginie, aux États-Unis.

