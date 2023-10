MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Nature's Touch, un chef de file du secteur des fruits surgelés bios et classiques, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de certains actifs de Sunrise Growers, la division des fruits surgelés de SunOpta Inc. Cette décision stratégique marque une étape importante de la mission de Nature's Touch qui consiste à offrir des aliments surgelés de qualité supérieure, abordables et diversifiés aux consommateurs et consommatrices partout au Canada et aux États-Unis.

Nature’s Touch accroît sa capacité grâce à l’acquisition de certains actifs de Sunrise Growers, la division des fruits surgelés de SunOpta Inc. (Groupe CNW/Nature's Touch)

Fondée en 2004, Nature's Touch s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs au détail de fruits surgelés bios et classiques à l'échelle mondiale. L'entreprise, qui exploite des usines de congélation et d'emballage à la fine pointe de la technologie au Canada et aux États-Unis, ne cesse de démontrer sa capacité à stimuler la valeur et la croissance de la catégorie des aliments surgelés en Amérique du Nord.

Sunrise Growers est un acteur bien connu du secteur des fruits surgelés de marque privée aux États-Unis. Comme Nature's Touch, l'entreprise s'est toujours engagée à livrer des aliments surgelés de première qualité et abordables, ainsi qu'à promouvoir des habitudes alimentaires saines. Son acquisition vient donc renforcer la mission de Nature's Touch visant à proposer des gammes d'aliments surgelés variées et de qualité supérieure, en plus d'accroître sa capacité, son efficacité, la diversité de ses produits et sa volonté de standardiser les normes de salubrité alimentaire dans la catégorie des fruits surgelés à l'échelle mondiale.

Le marché américain offre des possibilités de croissance importantes pour Nature's Touch. D'ailleurs, l'entreprise a récemment ouvert une nouvelle usine en Virginie afin de favoriser l'atteinte de ses objectifs stratégiques. L'acquisition de la division des fruits surgelés de Sunrise Growers, située à Edwardsville au Kansas et à Jacona au Mexique, cadre parfaitement avec la vision de l'entreprise : offrir plus de valeur aux consommateur·rice·s grâce à la création de synergies, la diversification des produits, l'expansion de la portée géographique et les occasions de croissance.

L'acquisition permet à Nature's Touch d'élargir son champ d'action afin de répondre aux besoins de clients partout en Amérique du Nord et comporte plusieurs avantages pour les fournisseurs et détaillants, incluant :

Amélioration continue de la qualité des produits, perfectionnement des procédés de transformation, augmentation de l'achalandage en magasin et fidélisation de la clientèle

Expansion du réseau de distribution pour une tarification efficace

Meilleur taux d'exécution des commandes de l'industrie et chaîne d'approvisionnement encore plus efficace

Accès à des aliments surgelés bios dans des emballages durables et pratiques

Engagement envers l'excellence et la durabilité dans l'innovation, la qualité et la salubrité alimentaire.

Le PDG de Nature's Touch, John Tentomas, a déclaré : « Cette acquisition, c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale - c'est un pas vers un avenir plus intégré, novateur et audacieux. En accueillant les activités liées aux fruits surgelés de Sunrise Growers dans notre famille, nous renforçons notre engagement indéfectible à offrir une valeur inégalée à notre clientèle et à nos partenaires. Grâce à cette acquisition, nous nous trouvons dans une position idéale pour offrir aux consommateurs nord-américains le réseau de congélation et de distribution le plus large du continent. En alliant nos forces, nous nous propulsons vers de nouveaux sommets, plus vite et avec une vigueur renouvelée. »

À propos de Nature's Touch

Fondée en 2004, Nature's Touch est un chef de file du secteur des fruits surgelés bios et classiques. Exploitant des usines de congélation et d'emballage à la fine pointe de la technologie au Canada et aux États-Unis, Nature's Touch veille à offrir des aliments surgelés de qualité supérieure, abordables et variés aux consommateur·rice·s de partout dans le monde. L'entreprise s'engage aussi à promouvoir des habitudes alimentaires saines et à respecter les normes les plus strictes en matière de salubrité et de qualité.

À propos de SunOpta Inc.

SunOpta (Nasdaq:STKL) (TSX:SOY) est une multinationale basée aux États-Unis qui nourrit l'avenir des aliments et boissons véganes et durables. Fondée il y a près de 50 ans, SunOpta fabrique des produits de spécialité naturels et bios offerts chez différents détaillants et services alimentaires. SunOpta fabrique des produits pour différentes grandes marques privées de produits naturels en plus de posséder ses propres marques, incluant SOWN® , Dream® , et West Life™. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.sunopta.com ou rendez-vous sur LinkedIn et Twitter .

