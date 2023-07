RICHMOND, BC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Depuis plus de 35 ans, Nature's Path Organic Foods est une entreprise familiale qui s'est engagée à laisser la terre dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée, grâce à des aliments biologiques de qualité. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous passons le flambeau à la prochaine génération de dirigeants qui renforcent notre héritage en matière de pratiques biologiques, d'innovation et de durabilité.

Une nouvelle direction pour stimuler la croissance et la durabilité

Arjan Stephens - Président de Nature's Path Organic Foods (Groupe CNW/Nature's Path Foods Inc.)

Depuis le 1er juin, la cofondatrice Ratana Stephens a quitté son poste de PDG et rejoindra son mari et cofondateur, Arran Stephens, au conseil d'administration. Arjan Stephens, directeur général actuel de Nature's Path Organic Foods et président de Que Pasa, a été nommé président de Nature's Path Organic Foods. Il dirigera la stratégie de croissance et de viabilité de l'entreprise dans les 50 pays où elle est présente.

« Notre entreprise a toujours cherché à nourrir les gens et la planète, a déclaré Ratana Stephens. Je suis fière de passer le flambeau à Arjan, qui fait partie intégrante de l'entreprise depuis plus de 17 ans. Il a constamment démontré son engagement inébranlable à faire de Nature's Path Organic Foods le premier choix des consommateurs qui apprécient les aliments biologiques de haute qualité. Cela s'illustre par sa vaste expérience dans la supervision de nouvelles installations de production, dans la direction du marketing et des ventes, et lors de l'acquisition de Que Pasa, Anita's et plus récemment Love Child Organics. Arjan a fait preuve d'un dévouement sans faille pour assurer le succès de Nature's Path. Le codéveloppement de notre marque Love Crunch représente une autre de ses contributions majeures. Avec Arjan comme président, travaillant aux côtés de l'équipe de direction de l'entreprise, nous sommes convaincus que Nature's Path continuera à prospérer et à remplir sa mission, qui est de laisser la terre dans un état meilleur que nous l'avons trouvée. »

En tant que nouveau président de Nature's Path Organic Foods, Arjan Stephens a exprimé sa gratitude à Ratana tout en faisant part de sa vision de l'avenir de l'entreprise : « Je suis honoré d'avoir l'occasion de diriger Nature's Path Organic Foods en tant que nouveau président. Au nom de toute l'équipe, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma mère Ratana Stephens, qui a cofondé Nature's Path avec mon père Arran il y a plus de 35 ans, pour sa vision et son leadership incroyable. Grâce à son engagement inébranlable à l'égard de notre mission, qui consiste à laisser la terre en meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée, l'entreprise est devenue un chef de file dans le secteur de l'alimentation biologique. Je me réjouis de poursuivre leur tradition d'innovation et de durabilité et de veiller à ce que Nature's Path Organic Foods soit toujours le premier choix des consommateurs qui apprécient les aliments biologiques savoureux et de grande qualité. »

L'engagement en faveur de l'alimentation des personnes et de la planète reste fort

En tant qu'entreprise familiale comptant plus de 35 ans d'expérience, Nature's Path comprend l'importance d'une vision à long terme de sa croissance, de son impact et de son héritage. En restant une entreprise familiale, nous pouvons maintenir notre engagement en faveur des pratiques biologiques et de la durabilité, tout en développant une culture de l'innovation et en redonnant à nos collectivités. Nature's Path est fière de poursuivre son héritage en tant qu'entreprise familiale et se réjouit de poursuivre une croissance durable et novatrice pour des années à venir.

« Nous pensons que tout le monde mérite d'avoir accès à des aliments biologiques et sains qui nourrissent le corps et la planète, a déclaré Arjan Stephens. Notre engagement en faveur du développement durable et des pratiques biologiques est un élément fondamental de notre identité en tant qu'entreprise. Nous continuerons à innover et à repousser les limites tout en respectant notre engagement à laisser la terre dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons trouvée. »

Nature's Path Organic Foods est une entreprise à trois grands principes qui se concentre sur les personnes, la planète et les profits. C'est pourquoi nous nous sommes toujours engagés à respecter les normes les plus élevées en matière de performances sociales et environnementales, de responsabilité et de transparence.

« Nous ne sommes pas qu'une entreprise, nous sommes une force au service du bien, a déclaré Arjan Stephens. Nous nous engageons à utiliser notre entreprise à titre de plateforme de changement positif, et nous invitons tous nos partenaires et clients à se joindre à nous dans cette aventure. »

Pour de plus amples renseignements sur Nature's Path et son engagement en faveur des pratiques biologiques et du développement durable, veuillez consulter le site www.naturespath.com.

À PROPOS DE NATURE'S PATH FOODS

Nature's Path Organic Foods est la plus grande entreprise de produits de déjeuners et de collations biologiques en Amérique du Nord et produit des aliments de déjeuners et des collations certifiés biologiques aux É.-U. et au Canada et certifiés Projet sans OGM vendus dans les épiceries et les magasins d'aliments naturels de plus de 50 pays. Axant ses activités sur le triple résultat net, à savoir la responsabilité sociale, environnementale et économique, Nature's Path s'efforce rigoureusement de soutenir les collectivités et de défendre la cause des humains et de la planète. Les marques comprennent Nature's PathMD, Love CrunchMD, Que PasaMD, EnviroKidzMD, Anita's Organic MillsMD et Love Child OrganicsMD. Créée en 1985, Nature's Path a son siège social à Richmond, en Colombie-Britannique, et emploie des centaines de précieux employés dans ses quatre installations au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Nature's Path Organic Foods, visitez leur site Web à l'adresse www.naturespath.com

Instagram : @NaturesPathOrganic

Facebook : Nature's Path Organic

Twitter : @NaturesPath

TikTok : Naturespathorganic

