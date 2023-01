NEW YORK, 19 janvier 2023 /CNW/ - Native a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme décentralisée invisible de cryptomonnaie.

Native a créé cette technologie pour pallier un écosystème de cryptomonnaie devenu trop dépendant des teneurs des échanges et du marché. En effet, ceux-ci se mettent en travers des utilisateurs et des projets, ajoutant ainsi des coûts et des frictions. Les teneurs de marchés travaillent dans l'ombre et peu de gens comprennent ce qu'ils font. Cela doit changer. La cryptomonnaie doit devenir accessible à un milliard d'utilisateurs. C'est pourquoi Native existe.

La technologie de Native permet de créer une plateforme décentralisée (DEX) dans le cadre de n'importe quel projet. L'architecture unique du protocole associe la transparence et la sécurité en chaîne d'un échange décentralisé à l'efficacité d'un échange centralisé. Cela résout un problème important lié à la cryptomonnaie, en éliminant les échanges par l'intermédiaire d'un tiers et en donnant aux applications individuelles le plein contrôle de leur parcours et de leur liquidité en tant qu'utilisateurs. Pour de plus amples renseignements, voir l'annonce du lancement de Native sur Medium.

Native s'engage à bâtir une communauté d'utilisateurs et ainsi rendre la cryptomonnaie accessible au grand public. La plateforme d'échange décentralisée de Native élimine les frictions en rendant les échanges plus conviviaux.

L'équipe a déjà annoncé un partenariat technologique avec Ankr, le principal fournisseur d'infrastructure de chaîne de blocs, et un partenariat de campagne à long terme avec Galxe, le principal réseau de données d'authentification Web3. Restez à l'affût d'autres projets de collaboration à venir.

Native est une entreprise de technologie de chaîne de blocs qui rendra la cryptomonnaie accessible au prochain milliard d'utilisateurs. Pour en savoir plus, visitez le native.org.

[email protected]



www.native.org

