MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Cabinet de relations publiques NATIONAL s'engage auprès de la Fondation Fabienne Colas pour soutenir et promouvoir une dizaine d'événements et d'initiatives qui mettent en vedette les communautés noires et les minorités visibles partout au Canada tout au long de l'année 2021.

Les activités commencent avec trois festivals organisés en février, pendant le Mois de l'Histoire des Noirs : le Toronto Black Film Festival, le festival Fondu au Noir de Montréal et le Halifax Black Film Festival, de même que le programme Être Noir au Canada de la Fondation Fabienne Colas, qui permet à de jeunes cinéastes émergents âgés de 18 à 30 ans des communautés noires de Montréal, Toronto et Halifax de créer des courts métrages documentaires d'une dizaine de minutes, sous la tutelle d'experts de l'industrie, avec des équipements professionnels et un mentorat dédié.

Présidente de la fondation qui porte son nom et fondatrice de nombreux événements célébrant l'histoire et les cultures noires au Canada et ailleurs, Fabienne Colas souligne : « L'implication de la communauté d'affaires et d'une firme de premier plan comme NATIONAL pour soutenir l'ensemble de notre mission témoigne du changement social qui est en cours au Canada. Nos alliés se manifestent et s'engagent pour soutenir concrètement la visibilité des communautés noires, de leurs histoires, de leurs talents et de leurs réalisations. Je crois profondément que ces actions contribuent à amplifier nos voix et nos actions et à changer les choses dans le regard de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes ».

Martin Daraiche, président du Cabinet de relations publiques NATIONAL, ajoute : « Chez NATIONAL, nous voulons donner une voix à ce qui importe. Nous mobilisons les gens dans la réflexion et dans l'action et c'est aussi ce que fait la Fondation Fabienne Colas en mettant à l'avant-plan une richesse culturelle à la fois diversifiée et forte. Notre expertise stratégique et notre soutien en relations médias et en gestion des médias sociaux contribueront à ce que les initiatives de la Fondation soient davantage vues, entendues et partagées. Ce projet, qui s'inscrit dans nos valeurs fondamentales, nous donne l'occasion de promouvoir la diversité et l'inclusion dans les communautés au cœur desquelles nous œuvrons quotidiennement, et ce à la grandeur du pays. »

Au fil de l'année 2021, en plus de poursuivre l'organisation du Festival Haïti en Folie (à Montréal en juillet) et du Festival International du Film Black de Montréal (en septembre), la Fondation Fabienne Colas étendra ses activités dans trois autres villes au Canada, soit Ottawa, Calgary et Vancouver, en plus de développer d'autres initiatives qui mettront en valeur le talent des membres des communautés de la diversité canadienne.

À propos de la Fondation Fabienne Colas

La Fondation Fabienne Colas, organisme artistique professionnel à but non lucratif, se voue à l'avancement de l'éducation et la diversité à travers les arts ainsi qu'au soutien à la création, la production, la promotion et la diffusion du Cinéma, de l'Art et de la Culture tant sur le plan national qu'international. Pour remplir sa mission, la Fondation a mis sur pied le Programme Relève et Diversité et 9 festivals ici et ailleurs, notamment le programme Être Noir au Canada de la Fondation Fabienne Colas, ainsi que des programmes visant à briser les barrières, à célébrer la diversité, à favoriser la solidarité, la compréhension et l'inclusion. Depuis sa création en 2005, ses programmes et festivals ont présenté et soutenu plus de 3 000 artistes et attiré plus de 2 millions de festivaliers d'origines diverses au Canada, aux États-Unis et en Haïti. Elle présente particulièrement les cultures noires à Montréal, Toronto, Halifax, Ville de New York et Salvador de Bahia -- Brésil ; ainsi que la culture québécoise à Port-au-Prince.

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

Au Cabinet de relations publiques NATIONAL, notre rôle consiste à mettre les clients en relation avec les gens qui importent, à travers les bons messages, livrés au bon moment. Grâce à la recherche, aux perspectives uniques qui en découlent et à une profonde compréhension des secteurs d'activité, nous élaborons des solutions créatives, capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Depuis 45 ans, nous sommes au cœur d'enjeux et d'industries clés, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Marchés des capitaux, chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 23 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA. À l'échelle internationale, NATIONAL est affilié à BCW, une compagnie WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter.

