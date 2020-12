National Business Daily : La ville de Chengdu dans le sud-ouest de la Chine dévoilera des occasions de gouvernance de ville intelligente lors d'un événement à venir

CHENGDU, Chine, 28 décembre 2020 /CNW/ - Chengdu tiendra un événement sur la gouvernance des villes intelligentes le 29 décembre. Cet événement, qui a pour thème « Releasing the Value of Data, Empowering Smart Governance » (libérer la valeur des données, renforcer la gouvernance intelligente), est le dernier volet du 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project.