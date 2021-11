Un leader de l'industrie des centres de données ayant à son actif plus de 18 ans d'expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la conception, la construction et les achats

DENVER, 30 novembre 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que Nathan Hazelwood a joint l'entreprise, le 8 novembre 2021, à titre de Directeur de l'approvisionnement stratégique et des achats.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nathan au sein de notre équipe chez Cologix », a déclaré Dawn Smith, présidente et chef de l'exploitation de Cologix. « L'expérience de l'industrie de Nathan et son leadership nous permettront d'augmenter et d'exécuter stratégiquement nos initiatives d'approvisionnement clés afin de soutenir la croissance de nos centres de données hyperscale edge. »

Au cours des 18 dernières années, Hazelwood a été un leader de l'industrie, pour ce qui a trait à la chaîne d'approvisionnement, en forgeant de nouvelles méthodes de s'approvisionner qui ont amené un changement dans la façon dont les fabricants et les utilisateurs finaux en bénéficient avec une solution gagnant-gagnant.



« Je suis heureux de me joindre à Cologix comme responsable de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion des fournisseurs et de toutes les initiatives d'approvisionnement pour l'entreprise », a déclaré Hazelwood. « J'ai passé les deux dernières décennies dans l'industrie des centres de données, et j'ai hâte de mettre à profit mon expérience pour fournir les meilleures solutions visant à répondre aux besoins d'approvisionnement des clients actuels et futurs de Cologix. »

Avant de se joindre à Cologix, Hazelwood a occupé des postes de direction dans le secteur des centres de données chez CyrusOne et QTS. Il était chargé de superviser les projets de développement, d'établir des normes d'entreprise, de créer des services d'approvisionnement, de définir des stratégies d'approvisionnement stratégiques globales, de créer des chaînes d'approvisionnement solides et de favoriser des partenariats stratégiques.

Hazelwood est titulaire d'un baccalauréat en gestion de la construction de l'Université Purdue.

À propos de Cologix Inc.

Cologix est une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés à travers 11 marchés d'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications Hyperscale Edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected]. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

