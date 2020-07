Nathalie Hamel, nouvelle directrice générale du Centre Jacques Cartier

Nathalie Hamel possède une longue et riche feuille de route marquée par de nombreuses expériences professionnelles à l'international. En France d'abord, où elle a débuté sa carrière et a notamment été directrice veille technologique et scientifique à l'Institut français du Pétrole (IFP) Énergies Nouvelles, avant de mettre le cap sur le Japon, puis le Qatar pour rejoindre l'Université du Qatar et son Centre de traitement du gaz. Elle a ensuite été nommée directrice au niveau affaires de la veille technologique et concurrentielle, lobbying & partenariats chez LafargeHolcim. À la suite d'une mission à Shanghai, en Chine, elle est appelée, en 2017, à prendre le poste de directrice adjointe de l'information stratégique et concurrentielle chez Saint-Gobain, avant de revenir s'installer à Montréal.

Au cours de sa carrière, Nathalie Hamel a siégé au sein des conseils d'administration de l'Université de Lyon, de l'École normale supérieure (ENS) de Lyon et du pôle de compétitivité Indura. Elle a également été membre du Adhoc Industry Advisory Group Energy Efficiency Building Association auprès de la Commission européenne.

Ses premières missions au sein du Centre Jacques Cartier seront de définir, en collaboration avec ses partenaires, la nouvelle feuille de route stratégique ainsi que de faire de l'organisation des prochains Entretiens Jacques Cartier, un succès. Ceux-ci se dérouleront sous un nouveau format, en deux fois, avec un sommet virtuel en novembre 2020 et une rencontre au printemps 2021, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un nouveau président pour le conseil d'administration

En juin dernier le Centre Jacques Cartier a également élu un nouveau président pour son conseil d'administration : Bernard Sinou. Directeur général délégué en charge des Affaires publiques de l'Institut Mérieux, il succède à Daniel Coderre, président de Génome Québec,et sera basé en France.

À propos du Centre Jacques Cartier

Créé en 1984, le Centre Jacques Cartier (CJC) est un pont entre le Québec, Ottawa et la France (Auvergne-Rhône-Alpes). Avec plus de 70 partenaires publics et privés des deux côtés de l'Atlantique, la mission du Centre est de fédérer ses partenaires, d'optimiser une dynamique de réseau liée à l'innovation et d'accélérer les opportunités ainsi que le rayonnement et l'attractivité des territoires. Et cela, notamment, en rassemblant les acteurs et décideurs économiques, scientifiques, académiques, culturels et institutionnels du Québec, d'Ottawa et de la France, avec un ancrage en Auvergne-Rhône-Alpes, autour d'évènements francophones comme les Entretiens Jacques Cartier.

À propos des Entretiens Jacques Cartier

Organisés depuis plus de 30 ans par le Centre Jacques Cartier, chaque année alternativement en Auvergne-Rhône-Alpes (France), puis au Québec, et à Ottawa, les Entretiens Jacques Cartier sont le plus grand rendez-vous francophone des acteurs et décideurs de ces territoires. Ils rassemblent à chaque édition 5 000 décideurs et experts issus des deux bords de l'Atlantique. En 2020, les EJC se réinventent avec deux nouveaux temps forts : le Sommet virtuel (2-6 novembre 2020) et la Rencontre (25-27 mai 2021).

SOURCE Centre Jacques Cartier

Renseignements: Étienne Racine, Cellulaire : 514 923-2349, [email protected]