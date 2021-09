PrNAT-LÉNALIDOMIDEMD offre une nouvelle option en matière de traitements abordables pour les patients souffrant de myélome multiple et d'anémie avec dépendance transfusionnelle causée par des syndromes myélodysplasiques

MISSISSAUGA, ON, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Natco Pharma (Canada) Inc., une filiale de Natco Pharma Limitée, a annoncé aujourd'hui le lancement de PrNAT-LÉNALIDOMIDE en capsules, la première alternative générique à RevlimidMD à être approuvée par Santé Canada.

Administrée en combinaison avec la dexaméthasone, PrNAT-LÉNADLIDOMIDE est utilisée pour le traitement du myélome multiple chez les patients qui ne sont pas éligibles à une greffe de cellules souches. PrNAT-LÉNALIDOMIDE est également indiquée dans le traitement de l'anémie avec dépendance transfusionnelle causée par des syndromes myélodysplasiques de risque faible ou intermédiaire-1 associés à une anomalie cytogénétique 5q de suppression, avec ou sans autres anomalies cytogénétiques.

« Nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie à une option de traitement plus accessible pour le myélome multiple qui pourrait alléger le fardeau financier pour les patients atteints de la maladie, ainsi que pour les régimes d'assurance médicaments publics et privés », a déclaré Glenn Ikeda, Ph.D., PDG de Natco Pharma (Canada) Inc. « Notre équipe travaille diligemment pour améliorer l'approvisionnement en médicaments de première qualité accessibles aux patients canadiens. Le lancement de PrNAT-LÉNALIDOMIDE représente un jalon important dans les efforts continus de Natco pour agrandir son portefeuille de produits. Il résulte d'investissements canadiens considérables qui vont pouvoir générer des économies pour le système de santé à un moment critique. »

Les ventes de médicaments en oncologie ont presque triplé durant la dernière décennie et ont évolué vers des médicaments plus coûteux1. Le myélome multiple, communément appelé myélome, est un cancer des cellules plasmatiques et la deuxième forme la plus commune des cancers du sang2. Les patients souffrant de ce type de cancer peuvent présenter une faible numération de cellules sanguines et souffrir de difficultés immunitaires causant un risque plus élevé de contracter des infections telles que la pneumonie. Les os peuvent être atteints, ce qui engendre des douleurs osseuses et des fractures3. Environ 7400 Canadiens vivent avec un myélome ou sont en rémission d'un myélome4 et chaque jour, 9 Canadiens reçoivent un diagnostic de cette maladie5. À ce jour, aucune cure n'existe pour le myélome. Cependant, plusieurs types de traitements aident à contrôler la maladie.

« Sous forme de capsules auto-administrées, le lénalidomide est une thérapie importante utilisée par des patients canadiens dont la vie est sévèrement affectée par divers symptômes et manifestations liés au myélome. Ce traitement vise à prolonger la survie des patients et améliorer leur qualité de vie. La disponibilité de PrNAT-LÉNALIDOMIDE comme première alternative générique à RevlimidMD est une excellente nouvelle », a commenté Joe Kamel pharmacien autorisé de PureHealth Pharmacy à Barrie en Ontario.

Pr NAT-LÉNALIDOMIDE est disponible par le biais du plan de gestion des risques RevAidMD sous forme de capsules dosées à 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg et 25 mg.

1 Santé Canada - Les médicaments oncologiques au Canada : Tendances et comparaisons internationales, 2010-2019 : https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/sniump/etudes-analytiques/medicaments-oncologiques-tendances-comparaisons-internationales.html 2 Myélome Canada - Incidence et prévalence au Canada - https://www.myelomacanada.ca/a-propos-du-myelome/introduction-au-myelome-multiple-10/incidence-et-prevalence-au-canada 3 Monographie de produit pour PrNAT-LÉNALIDOMIDE- Natco Pharma (Canada) Inc. 4 La Société de leucémie et lymphome du Canada - Faits et statistiques sur les cancers du sang - https://www.sllcanada.org/faits-et-statistiques/faits-et-statistiques 5 Myélome Canada - https://www.myelomacanada.ca/a-propos-du-myelome/introduction-au-myelome-multiple-10

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sujet des objectifs et des activités de Natco Pharma (Canada) Inc. Ces énoncés sont fondés sur les prévisions actuelles par rapport au marché et à diverses estimations et hypothèses. Les événements ou résultats réels peuvent différer de façon matérielle de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs, dans le cas éventuel où des risques connus ou inconnus apparaissent ou des estimations ou hypothèses s'avèrent inexactes. Natco rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, sauf si cela est requis par la loi en vigueur.

Au sujet de NATCO PHARMA (CANADA) INC.

Natco Pharma (Canada) Inc. est la filiale canadienne de Natco Pharma Limitée, une société pharmaceutique intégrée verticalement et concentrée sur la recherche, le développement et la fabrication de médicaments.

Établie en 2012, Natco Canada fournit des médicaments de première qualité et accessibles à travers le Canada.

Pour obtenir une liste complète de nos produits, veuillez consulter notre site internet à www.natcopharma.ca.

Revlimid et RevAid sont des marques déposées de Celgene Corporation.



SOURCE Natco Pharma (Canada) Inc.

Renseignements: Contact pour les médias: Natco Pharma (Canada) Inc., Téléphone: (905) 997-3353, Courriel : [email protected]