Natacha Engel et Emmanuelle Choquette - Lauréates des Prix ARDI 2020

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM) et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal ont le plaisir d'annoncer les lauréates des Prix ARDI 2020 de l'innovation en philanthropie culturelle. Il s'agit de Emmanuelle Choquette et Natacha Engel.

Ce 25 février 2020, lors de la cérémonie de dévoilement des Prix ARDI 2020, deux trophées assortis d'une bourse de 2 500 $ chacun ont été remis aux lauréates par Florence Troncy et Olivia Woerly, coprésidentes de BAAM, et François Colbert, titulaire de la Chaire. Le journaliste Claude Deschênes assurait l'animation de la soirée.

Hommage au mécène Michel de La Chenelière

Pionnier dans l'édition de manuels scolaires francophones en Amérique du Nord et désormais grand mécène de l'éducation et président du Musée des beaux-arts de Montréal, Michel de La Chenelière a consacré sa vie à rendre accessible l'éducation partout et pour tous. BAAM a souhaité rendre hommage à ce grand philanthrope des arts pour son engagement exemplaire et sa contribution constante au monde des arts, une source d'inspiration pour la nouvelle génération de philanthropes culturels.

Audace et innovation en philanthropie culturelle

Les Prix ARDI soulignent l'audace et l'innovation philanthropiques d'une personne de 40 ans et moins de la relève d'affaires, et d'une ou d'un gestionnaire de 40 ans et moins œuvrant dans un organisme culturel ayant un budget de moins de trois millions de dollars.

Les lauréats sont invités à remettre leur bourse à un organisme culturel ayant un budget de moins de trois millions de dollars.

Emmanuelle Choquette a choisi de remettre sa bourse à Arprim, centre d'essai en art imprimé. Natacha Engel offre sa bourse à la Fondation de l'École supérieure de ballet du Québec, afin que la Jeune Scène d'affaires le remette en bourses aux élèves.

Jury

Les prix ont été attribués par un jury composé de :

Sébastien Barangé, vice-président communications et affaires publiques, CGI;

Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal;

François Colbert, professeur, HEC Montréal;

Pierre Des Marais, directeur général et codirecteur artistique, Danse Danse;

Nassib El-Husseini , directeur général, Les 7 Doigts;

, directeur général, Les 7 Doigts; Stéphanie Lavallée, associée, Fasken.

Lors de ses délibérations, le jury a tenu à souligner « l'originalité de l'initiative philanthropique d'Arprim, reposant sur la reproduction de séries d'œuvres originales qui seront vendues à des prix accessibles à des gens d'affaires et dont le profit sert à donner des bourses à des artistes de la relève ».

En accordant le Prix ARDI à Natacha Engel, le jury a souligné « que l'implication de Natacha Engel dans la Fondation de l'École supérieure de ballet du Québec depuis 2014, ainsi que son engagement dans la Jeune Scène d'affaires du Québec, illustre son engagement à faire connaître un éventail de chorégraphies de genres variés aux jeunes gens d'affaires, et de soutenir ainsi la carrière des danseurs en formation ».

Pour visionner les vidéos décrivant les lauréates : vidéo Natacha Engel et vidéo Emmanuelle Choquette

BAAM et la Chaire remercient leurs partenaires et collaborateurs :

Le Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Fasken, partenaire des Prix ARDI 2020

Le Cinéma du Musée et le Musée des beaux-arts de Montréal pour leur accueil;

Nos partenaires de services : Motus Vidéo, Altrum, ainsi que Bélisle, le Vignoble de l'Orpailleur et Pixel Circus;

Tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin aux Prix ARDI 2020.

À propos des lauréates et des organisateurs

Emmanuelle Choquette

Emmanuelle Choquette est directrice générale d'Arprim, centre d'essai en art imprimé, à Montréal. Impliquée dans le milieu des centres d'artistes depuis 2010, elle a été membre des conseils d'administration de Verticale - centre d'artistes et du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, dont plusieurs années à titre de vice-présidente. Elle œuvre également comme chercheuse et commissaire indépendante pour l'organisation d'expositions. Ses écrits sont publiés dans plusieurs revues spécialisées au Québec, dont Espace art actuel, esse art + opinions et Vie des arts. Elle est détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art et d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal.

Natacha Engel

Jusqu'à tout récemment directrice adjointe au Cabinet du premier ministre du Canada, Natacha Engel joint maintenant la Ministre de la petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international comme conseillère principale. Elle a travaillé comme avocate dans de grands cabinets de droit des affaires et a occupé des rôles de leadership à la Jeune chambre de commerce de Montréal, dont celui de Première vice-présidente. Ayant suivi le programme danse-étude de l'École supérieure de ballet du Québec, elle a développé un profond attachement pour la danse et un grand engagement pour le milieu des arts. Alliant sa passion pour les arts et son expérience dans le milieu des affaires, elle siège au conseil d'administration de l'École supérieure et comme coprésidente de sa Fondation, au sein duquel elle a monté la Jeune Scène d'affaires, groupe de philanthropes visant à soutenir la relève en danse et développer l'intérêt pour la danse chez les gens d'affaires. Elle préside aussi le conseil d'administration de la compagnie de danse Virginie Brunelle et a siégé sur celui de la revue Vie des arts. Elle détient notamment une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle et une maîtrise en droit transnational et common law, ainsi qu'un MBA de HEC Montréal.

Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux

Créée en 1991, la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal porte le nom de Carmelle et Rémi Marcoux, à la suite d'une contribution de ces donateurs et de Transcontinental inc. Le fondateur et titulaire de la Chaire est le professeur François Colbert. La Chaire réalise et publie des manuels et recherches sur la gestion des arts, ce qui l'a amenée à lancer, en 1998, l'International Journal of Arts Management. HEC Montréal offre aussi plusieurs possibilités de formations en gestion des arts, notamment un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion d'organismes culturels (DESSGOC), dont on fête cette année le 30e anniversaire, une maîtrise en management des entreprises culturelles et une maîtrise internationale. La Chaire organise des séminaires et des colloques sur divers sujets qui intéressent les communautés universitaire et artistique et gère un programme de mentorat culturel.

Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM)

Plusieurs membres de la relève d'affaires, soutenant les arts, soit par leur implication bénévole ou leur soutien financier, ont décidé de s'unir afin de donner naissance à BAAM. La Brigade Arts Affaires de Montréal a pour mission de conscientiser et favoriser l'implication de la relève d'affaires dans le milieu artistique montréalais. BAAM regroupe des femmes et des hommes, bénévoles, posant des gestes concrets afin de créer des liens durables entre la relève d'affaires, les organismes culturels et les artistes montréalais. De l'énergie et de l'engagement de ses membres, sont nés des événements arts affaires et des initiatives innovantes, comme les Prix ARDI de l'innovation en philanthropie culturelle, mais aussi le Rallye des galeries, le Rallye des arts de la scène, ainsi que les Grandes histoires Arts-Affaires, et depuis tout récemment, le programme des Mécènes investis pour les arts.

