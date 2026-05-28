TAIPEI, 28 mai 2026 /CNW/ - La sécurité des TO entre dans une nouvelle phase. Bien que les entreprises industrielles aient considérablement amélioré la visibilité de leurs environnements, bon nombre d'entre elles peinent toujours à réduire les risques sans perturber leurs activités.

Dans une entrevue avec CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, vice-président des alliances et canaux mondiaux chez TXOne Networks, explique pourquoi l'industrie doit aller au-delà des stratégies axées sur la visibilité vers une exécution sûre sur le plan opérationnel.

« La visibilité n'est plus le problème », déclare Zayour. « Les organisations peuvent cerner les risques, mais bon nombre d'entre elles ont de la difficulté à agir parce que les approches d'assainissement traditionnelles ne correspondent pas à la façon dont les environnements industriels fonctionnent réellement. »

Contrairement aux environnements de TI, les systèmes industriels fonctionnent sous des contraintes opérationnelles strictes où les temps d'arrêt, la sécurité et la continuité de la production demeurent les principales priorités. Par conséquent, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis d'exécution même si elles comprennent les vulnérabilités.

Pour combler cette lacune, TXOne Networks renforce son approche SenninRecon, conçue pour aider les organisations à passer de la visibilité à la réduction structurée des risques grâce à des mesures progressives et harmonisées sur le plan opérationnel.

Pour les revendeurs mondiaux et les MSSP, SenninRecon introduit un modèle d'engagement évolutif et reproductible. Les projets traditionnels de visibilité des TO donnent souvent lieu à des rapports statiques qui nécessitent une interprétation manuelle, ce qui limite l'uniformité et ralentit le délai d'obtention de la valeur.

SenninRecon change la donne. Elle permet aux partenaires d'offrir une méthodologie normalisée dans l'ensemble des environnements des clients, d'accélérer le déploiement grâce à une surveillance passive et de réduire au minimum les perturbations opérationnelles. En reliant les renseignements sur les risques aux pistes de correction prioritaires, les partenaires peuvent faire passer les clients de l'évaluation à des résultats mesurables au moyen d'une approche structurée et reproductible, et non de recommandations isolées.

« La cybersécurité industrielle est un travail d'équipe », ajoute Zayour. « Des progrès réels se produisent lorsque les fournisseurs, les partenaires et les équipes de chantier collaborent avec une compréhension commune des priorités opérationnelles. »

À mesure que le marché de la sécurité des TO évolue, les organisations accordent de plus en plus d'importance à la résilience, à la continuité opérationnelle et à la réduction des risques mesurables plutôt qu'à des évaluations ponctuelles de visibilité. Selon TXOne Networks, la prochaine génération de responsables de la sécurité des TO sera définie non pas par ce qu'ils peuvent voir, mais par l'efficacité avec laquelle ils permettent aux clients d'agir tout en maintenant le temps de disponibilité.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks offre des solutions de cybersécurité qui protègent les systèmes de contrôle industriel et les environnements de TO au moyen d'approches de sécurité axées sur les opérations et la défense en profondeur.

TXOne Networks

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SOURCE TXOne Networks

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