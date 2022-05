Nanomonx annonce un accord de trois ans avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Nanomonx, un studio indépendant spécialisé dans le développement de technologies éducatives, annonce fièrement que son produit éducatif phare, La Constellation de l'Ours, a été choisi pour soutenir les habiletés en écriture pour l'ensemble des élèves de la 4e à la 6e année en Nouvelle-Écosse durant trois ans.

Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse (MEDPE) a publié une demande de propositions afin de trouver des ressources numériques pour soutenir les enseignant.e.s dans le développement des habiletés en écriture des élèves. En proposant La Constellation de l'Ours, Nanomonx a satisfait à tous les critères de sélection et a obtenu le contrat.

Répondant aux objectifs du MEDPE de motiver les élèves réticent.e.s à écrire, promouvoir la collaboration et offrir aux enseignant.e.s des options pour le suivi des progrès, La Constellation de l'Ours propose également aux élèves un attrait visuel fort et des possibilités de création qui stimulent les apprenant.e.s rapidement. La ressource éducative se concentre sur la relation réciproque entre la lecture et l'écriture et peut également être utilisée pour répondre à des besoins d'apprentissage individuels.

« Notre équipe s'est dévouée à développer une plateforme éducative numérique qui crée un environnement d'apprentissage amusant et stimulant pour les élèves et qui parvient à améliorer leurs habiletés en écriture de façon considérable, » a déclaré Marc Suys, directeur, développement des affaires. « Le fait que la ressource soit reconnue par les spécialistes en littératie et programmes d'étude du MEDPE, et l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec eux, représente un jalon important pour Nanomonx et sa quête d'aider les jeunes apprenant.e.s à nourrir leur créativité, susciter leur engagement et élever leur motivation tout en maîtrisant leurs habiletés en lecture et en écriture. Nous sommes impatients de voir les élèves de la Nouvelle-Écosse donner vie à leurs histoires. »

À propos de La Constellation de l'Ours

La Constellation de l'Ours est une ressource numérique conçue pour développer les aptitudes en écriture, en lecture et en univers social des élèves du primaire.

Utilisée par plus de 50 centres de services scolaires à travers le Québec et le Canada, La Constellation de l'Ours est reconnue par les enseignant.e.s comme étant un outil formidable qui motive les élèves et améliore leur performance en français et en anglais.

À propos de Nanomonx

Nanomonx favorise l'apprentissage des jeunes en créant des ressources éducatives numériques qui nourrissent leur créativité, suscitent leur engagement et élèvent leur motivation.

Basée à Montréal, Nanomonx se spécialise dans la création de ressources qui enrichissent l'enseignement et rendent l'apprentissage amusant. Notre équipe pluridisciplinaire s'applique à concevoir ses produits en fonction des besoins des enseignant.e.s et des apprenant.e.s.

