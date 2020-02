Namur-Hippodrome : la CCMM invite la Ville à saisir l'occasion de créer un quartier de référence inclusif et écologique

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Namur-Hippodrome : l'occasion de créer un quartier de référence inclusif et écologique dans le cadre des consultations menées par l'Office de consultation publique de Montréal. La Chambre partage la volonté de la Ville de Montréal de faire de cette zone une référence en matière d'innovation urbaine et de développement durable. Pour y parvenir, elle recommande de miser sur la densité, d'investir dans les infrastructures et le transport collectif et d'améliorer les pratiques de gouvernance des grands projets de requalification.

« Le Grand Montréal connaît une croissance économique enviable et les nombreux grands chantiers en cours démontrent la vigueur de l'investissement privé. On remarque également un optimisme renouvelé pour la requalification de plusieurs secteurs de la ville. C'est le cas du quartier Namur-Hippodrome, situé stratégiquement à proximité de plusieurs axes de transport routier et collectif. Nous saluons la vision ambitieuse de la Ville en matière d'aménagement urbain avant-gardiste, mixte et durable, et nous l'encourageons à profiter des conditions favorables du marché immobilier montréalais pour la mettre en œuvre », a souligné Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Ville doit créer un terreau fertile à l'innovation et susciter l'adhésion du secteur privé à sa vision d'aménagement. Pour y parvenir, elle devra améliorer ses pratiques de développement territorial et de gouvernance des grands projets urbains. Nous recommandons de rehausser les seuils de densité du quartier Namur-Hippodrome et de créer une instance de coordination et de concertation regroupant les services municipaux, les partenaires techniques et les agences de transport pour déterminer en amont les besoins et veiller sur les étapes de réalisation », a ajouté Michel Leblanc.

« Malgré sa proximité avec le métro Namur et l'autoroute Décarie, le site de l'hippodrome est fortement enclavé et présente de nombreux défis de mobilité. Pour en faciliter l'accès, des investissements importants en matière d'infrastructures publiques et de transport collectif seront nécessaires. Le prolongement du boulevard Cavendish devra être priorisé pour améliorer la connectivité du secteur Namur-Hippodrome. Il s'agit d'une condition de base à la création d'un véritable quartier de référence, à forte vocation résidentielle, qui doit servir d'inspiration pour les projets futurs », a conclu Michel Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

