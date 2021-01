MONTRÉAL, 14 janvier 2021 /CNW/ - Nakisa, une plateforme d'opérations commerciales infonuagique destinée aux entreprises mondiales, a nommé Eric Duffaut à son conseil d'administration. M. Duffaut fera bénéficier le conseil d'administration de Nakisa de ses vastes connaissances du secteur puisqu'il compte plus de 30 ans d'expérience en gestion générale internationale et en leadership des ventes dans le domaine des logiciels d'entreprise.

À l'heure actuelle, M. Duffaut est président et directeur mondial des opérations clients chez Finastra, l'une des plus grandes entreprises de technologies financières au monde, dont le siège social se trouve à Londres. Il est responsable de l'ensemble de l'organisation de mise en marché de la société, y compris les ventes, les services et le marketing à l'échelle mondiale. Il supervise également l'écosystème de partenariats en pleine croissance de Finastra. Avant d'œuvrer chez Finastra, M. Duffaut a occupé divers postes de direction chez Oracle Corporation, chez SAP à titre de président mondial des PME (petites et moyennes entreprises) et de l'écosystème de partenariat, et il a été président et membre du conseil de gestion de Software AG. Son savoir-faire en matière de mise en marché et sa connaissance des besoins des clients, qu'il s'agisse de clients liés à des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 ou de petites et moyennes entreprises, auront une valeur inestimable alors qu'il se joindra au conseil d'administration de Nakisa.

« Nous sommes ravis d'ajouter Eric à notre conseil d'administration alors que nous entamons une année passionnante pour Nakisa, a déclaré Babak Varjavandi, président-directeur général de Nakisa. Eric est passionné par l'établissement de relations constructives et à long terme avec les clients, ce qui correspond parfaitement aux valeurs de notre entreprise. Nous sommes impatients de tirer parti de son savoir-faire afin de mieux servir notre clientèle mondiale. »

M. Duffaut se joint à Nakisa pendant une période de croissance mondiale et d'expansion du secteur pour l'entreprise. Nakisa a récemment fait l'acquisition d'IMNAT Software, une solution de gestion immobilière infonuagique établie à Montréal, dans le but d'élargir la gamme de produits de comptabilité de location existante de Nakisa. La société a également accueilli 75 nouveaux employés dans ses bureaux internationaux, dont plusieurs occupent des postes clés au sein de l'équipe de direction, dans le cadre de sa stratégie de croissance.

« La passion de Nakisa à l'égard de la réussite de ses clients et de l'innovation m'a touché dès le départ, a déclaré M. Duffaut. Je me réjouis à l'idée de travailler chez Nakisa et de contribuer à la prochaine phase de croissance de la société, alors que nous continuons de trouver des façons uniques et pertinentes de répondre aux besoins des clients. »

Pour en savoir plus sur Nakisa, visitez le site Nakisa.com.

À propos de Nakisa

Leader mondial des solutions commerciales d'entreprise pour la conception organisationnelle et la comptabilité et conformité, Nakisa développe des solutions logicielles innovantes, robustes et avant-gardistes en matière de ressources humaines et de gestion financière qui font progresser vos stratégies commerciales.

En collaboration avec un réseau mondial de partenaires, Nakisa sert plus de 900 entreprises clientes et plus de 4 millions d'abonnés dans 24 secteurs. Le logiciel infonuagique, qui s'adapte à tous les progiciels de gestion intégrée (PRI), permet à Nakisa de répondre aux besoins des organisations aux prises avec des défis opérationnels complexes. Nakisa est fière de travailler pour certaines des marques les plus réputées au monde.

