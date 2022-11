Naissance du plus important site de déstockage de jouets et de livres francophones en ligne d'Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - agogolivres.com

Chez àgogo, nous avons un penchant particulier pour le 9e art, la bande dessinée. Les amateurs de bédés franco-belges, les collectionneurs passionnés de livres, ainsi que les acheteurs avertis seront ravis de parcourir notre site où l'on retrouve des milliers de titres à prix réduit, parfois même très réduit.

« Dans le monde du livre francophone à prix réduit, il y avait clairement un manque ici au Canada et, plus largement, en Amérique du Nord. « Nous avons voulu le combler » explique M. Andrew Kirk, fondateur de agogobooks.com.

« Nous sommes des professionnels du déstockage et nous avons appliqué notre connaissance de ce milieu aux domaines du jouet et du livre francophone. Avec la pandémie, nous avons pris le temps de construire notre site et, maintenant, nous le déployons, juste avant les fêtes de fin d'année, pour le bonheur des familles francophiles ! »

« Faciliter l'accès à la culture francophone est notre mission première. Nous nous adressons, en premier lieu, aux familles qui recherchent des ouvrages et des jouets de qualité à des prix très, très raisonnables mais nous sommes aussi une véritable caverne d'Alibaba pour les collectionneurs et amateurs d'éditions rares ou épuisées » explique Bertrand de Pétigny, chargé du développement de agogolivres.com.

« Nos livres éducatifs pour enfants sont des éditions sous licence ou exclusives. Ce sont des livres neufs, vendus à prix réduit. Tous nos jouets et jeux sont neufs et viennent dans leur emballage d'origine. » Le meilleur de l'Europe est chez Àgogo.

www.agogolivres.com « Pour l'amour des livres »

À gogo est une expression française qui signifie en abondance, sans limite. Elle a été rendue célèbre par Franquin, le père de Gaston Lagaffe, avec l'album « Gaffes à gogo » paru en 1964 aux éditions Dupuis.

SOURCE agogolivres.com

Renseignements: Contact : Bertrand de Pétigny, chargé du développement de agogolivres.com, Courriel : [email protected], Tél : 514 574 7554