Naissance de we+ consultants : deux firmes québécoises s'unissent pour propulser l'innovation technologique

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - Une nouvelle entreprise en TI voit le jour au Québec. GDG Informatique et Gestion et Sourcevolution s'unissent sous la bannière we+ consultants pour offrir des services-conseils de calibre international, portés par l'expertise locale de plus de 1000 experts.

Une vision portée par deux leaders québécoises

Cette entreprise d'envergure, qui génère un chiffre d'affaires de 120 M$, est codirigée par deux femmes, une réalité encore rare dans le secteur des technologies de l'information. Julie Gauvin et Amina Keita incarnent un leadership fort, engagé et visionnaire, à l'image de we+ consultants.

« L'union de nos deux entreprises, GDG et Sourcevolution, nous permet d'offrir des solutions encore plus performantes et plus adaptées aux enjeux complexes d'aujourd'hui, toujours avec la même approche humaine et personnalisée. »

- Julie Gauvin et Amina Keita, co-CEO de we+ consultants

Une portée locale, une vision internationale

Implantée à Québec et Montréal, we+ consultants dessert des clients dans l'ensemble des provinces canadiennes, en misant sur un service de proximité et une compréhension fine des secteurs d'activité (gouvernement, santé, finance, énergie, manufacturier, etc.).



we+ est également la première marque internationale de l'écosystème Alan Allman Associates à s'implanter au Canada, une alliance qui consolide sa place dans le paysage technologique nord-américain.

Une expertise complète et intégrée

we+ consultants propose un éventail de services couvrant l'ensemble du cycle technologique, du développement à la sécurité, en passant par l'intelligence d'affaires, la gestion du changement, l'assurance qualité et l'infonuagique.

Un engagement qui va au-delà des mandats

we+ consultants mise sur une culture d'entreprise fondée sur le bien-être, la reconnaissance et l'engagement. L'équipe s'implique également à travers divers projets sociaux et environnementaux.

À propos de we+ consultants

we+ consultants est une firme de services-conseils en TI issue de l'union de GDG et de Sourcevolution. Forte de plus de 25 ans d'expérience, l'entreprise propose à ses clients à travers le Canada un éventail de services couvrant l'ensemble du cycle technologique.

En savoir plus : we-plus.ca

À propos d'Alan Allman Associates

Implanté en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, Alan Allman Associates est un écosystème de cabinets de conseil spécialisé en high-tech, stratégie et management, marketing digital et en transformation industrielle.

En savoir plus : alan-allman.com

