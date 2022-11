SHENZHEN, Chine, 23 novembre 2022 /CNW/ - « Peu importe où vous êtes, la culture de Shenzhen fait partie de vous », a déclaré l'entrepreneur éthiopien Nael Hailemariam, qui a terminé le programme Internet + Innovation Design de la faculté Open FIESTA en 2021 à la Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS). M. Hailemariam est le cofondateur et le chef de la direction de Chapa Financial Technologies S.C. Ses expériences au SIGS et à Shenzhen ont façonné son succès en tant qu'entrepreneur.

En 2018, M. Hailemariam est entré à l'Open FIESTA pour suivre son cursus Internet + Innovation Design, un programme de maîtrise axé sur des domaines interdisciplinaires avancés en technologie de l'information et conception innovante. « Open FIESTA m'a donné la liberté. » Pendant son séjour à l'Open FIESTA, M. Hailemariam a profité de l'occasion pour combiner ses antécédents en ingénierie avec la gestion et le leadership.

Au début de 2020, la Banque Nationale d'Éthiopie a émis une directive permettant aux établissements non bancaires d'offrir des services financiers numériques. C'était l'occasion pour M. Hailemariam d'apporter ce qu'il a appris pendant ses études en Chine à un marché qu'il connaissait bien, son pays natal, l'Éthiopie. C'était aussi le début de Chapa. Il s'est employé à faire profiter l'Éthiopie des avantages d'une infrastructure de paiement en ligne.

La société de M. Hailemariam, Chapa, a obtenu une licence de la Banque Nationale d'Éthiopie pour travailler avec des entreprises privées en mai dernier. « La vitesse de Shenzhen fait aussi partie de la valeur de notre entreprise », a déclaré M. Hailemariam. À l'avenir, son équipe et lui continueront de s'appuyer sur la culture d'innovation et d'efficacité de Shenzhen pour étendre leurs activités en Afrique de l'Est et éventuellement dans le reste du continent. Son engagement social demeure inébranlable : il continuera d'être un facteur d'impact et d'aider à améliorer l'économie de son pays.

Open FIESTA (Open Faculty for Innovation, Education, Sciences, Technology and Art) a été créé conjointement par l'Université de Tsinghua et le CRI Paris (Centre de recherche interdisciplinaire, qui a officiellement changé de nom en juin 2015 pour devenir « Learning Planet Institute »). Open FIESTA se consacre à l'intégration des ressources d'innovation mondiales, à la création de nouvelles connaissances, à l'exploration de problèmes sociaux et scientifiques complexes, à l'éducation des étudiants avec des idées créatives et l'innovation, et à l'inculcation du professionnalisme et du sens de la responsabilité sociale.

Open FIESTA offre deux programmes de maîtrise à des étudiants étrangers, dont une maîtrise en information électronique (Internet + Innovation Design) et une maîtrise en médecine de précision et soins de santé BIO³ (biologie, nanobiologie et bioinformatique).

