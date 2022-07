Nadine Girault ne sollicitera pas un nouveau mandat

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Bertrand, Madame Nadine Girault, annonce aujourd'hui qu'elle ne sollicitera pas un second mandat l'automne prochain pour des raisons de santé.

À la suite de son élection en octobre 2018, Mme Girault a été nommée ministre des Relations internationales et de la Francophonie puis ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (juin 2020 à novembre 2021). Sa principale fierté sera d'avoir effectué un important virage économique au sein des délégations du Québec à l'étranger. « Avec huit nouvelles nominations de chefs de poste, des gens avec des profils très intéressants provenant des milieux des finances et des affaires, ainsi que la création de l'institut de la diplomatie, nous assurons au Québec une présence crédible, cohérente et forte partout dans le monde » a déclaré la députée de Bertrand.

Mme Girault est également très fière d'avoir nommé plusieurs femmes avec de riches bagages professionnels pour représenter le Québec à l'étranger : « Nous avons atteint la zone paritaire au sein de nos délégations. La diplomatie a souvent été évoquée comme un domaine d'hommes. C'était un point d'honneur pour moi de renverser cette idée ».

La députée de Bertrand, aussi ministre responsable des Laurentides pendant son mandat, se réjouit des investissements historiques qui ont été faits dans la région dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures en santé, en éducation, en culture et en transports.

De sincères remerciements aux citoyens de Bertrand

Mme Girault souhaite remercier les citoyens de la circonscription de Bertrand, autant ceux dans Lanaudière que des Laurentides, pour leur confiance : « Ce fut un honneur pour moi de vous représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis heureuse d'avoir pu entretenir une aussi belle proximité avec vous toutes et tous ». La députée affirme que sa principale motivation au cours des quatre dernières années a été d'améliorer la qualité de vie de la population qu'elle représentait. Plusieurs projets en ce sens ont été réalisés ou sont en voie de l'être, notamment dans les écoles, les centres de la petite enfance et la maison des aînés de Ste-Agathe des Monts.

Amoureuse des grands espaces, raison pour laquelle elle a choisi de s'établir dans la région, Mme Girault a aussi milité pour que les Laurentides bénéficient d'investissements significatifs dans les sentiers de plein air, les sports et loisirs ainsi qu'aux organismes culturels.

Le premier ministre du Québec, François Legault : « Nadine est une femme passionnée, prête à tout pour le Québec. Le virage économique qu'elle a piloté dans les délégations du Québec à l'international en est un bon exemple. En mettant de l'avant l'économie du Québec, elle a su laisser sa marque pour les années à venir. Je suis très fier d'avoir pu compter sur elle dans mon équipe ».

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations, Internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 999-1939