Myrkl est le premier produit de l'histoire à assurer une décomposition efficace de l'alcool (jusqu'à 70 % de l'alcool éliminé après 60 minutes).

Il a le potentiel de révolutionner la culture sociale de la consommation d'alcool et d'améliorer les modes de vie aux États-Unis et dans le monde entier.

Sa formule brevetée (AB001 MC ) a fait l'objet d'essais cliniques indépendants. Il contient des bactéries exclusives, de la L-cystéine et de la vitamine B12.

Myrkl est un complément alimentaire. Tous ses ingrédients sont naturels, végétaliens et approuvés par la FDA.

Après un succès retentissant au Royaume-Uni cet été (épuisé dans les 24 heures suivant le lancement, critiques élogieuses des journalistes et des consommateurs, impressionnant taux de 75 % de satisfaction et d'intention de rachat), il est maintenant lancé aux États-Unis.

Il est vendu exclusivement sur www.myrkl.com à 35 $ le paquet de 30 capsules (15 doses).

Les pharmacies, les dépanneurs, les magasins de vins et spiritueux, les boîtes de nuit, les grossistes et bien d'autres pourront aussi effectuer des échanges interentreprises et passer des commandes directement sur www.myrkl.com .

STOCKHOLM, 16 novembre 2022 /CNW/ - La révolutionnaire entreprise suédoise de probiotiques, de Faire Medical, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de Myrkl, la pilule anti-alcool qui fonctionne. Myrkl est le tout premier produit de l'histoire à assurer la décomposition efficace de l'alcool (en éliminant jusqu'à 70 % de l'alcool après 60 minutes), réduisant ainsi les symptômes qui suivent couramment la consommation d'alcool. En plus de décomposer l'alcool en eau et en dioxyde de carbone avant qu'il atteigne le foie, Myrkl élimine les calories qui y sont associées. La formule brevetée de Myrkl (AB001MC) est le résultat de 30 années de recherche et développement et contient des bactéries exclusives, de la L-cystéine et de la vitamine B12.

Myrkl fonctionne :

Sa formule AB001 MC a fait l'objet d'essais cliniques indépendants, dont les résultats ont été examinés par des pairs et publiés dans la revue réputée Nutrition & Metabolic Insights .

Il a suscité des critiques élogieuses de la part des journalistes (« La meilleure chose à faire après ne pas boire » - Broadsheet , Australie ; « Un miracle » - The Telegraph ).

Il a été épuisé dans les 24 heures suivant son lancement au Royaume-Uni et s'est vendu à plus de 100 000 unités au cours des 50 premiers jours.

Un sondage indépendant mené par Catalyx sur les consommateurs de Myrkl a révélé un impressionnant taux de 75 % de satisfaction et d'intention de rachat.

À l'heure actuelle, Myrkl est en train de prendre de l'expansion dans les chaînes de pharmacies du Royaume-Uni.

Avec l'impact incroyable au Royaume-Uni, de Faire Medical est également convaincue de révolutionner la culture sociale de la consommation d'alcool et d'améliorer les modes de vie aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'apporter ce tout premier complément au monde aux États-Unis », a confié Frederic Fernandez, chef de groupe chez Myrkl. « La formule brevetée et l'ingrédient actif de Myrkl, l'AB001MC, est une percée scientifique et constitue la première fois dans l'histoire qu'un produit assure la décomposition de l'alcool dans l'intestin avant qu'il atteigne le foie. Avec la saison des Fêtes qui approche à grands pas, nous savons que ce produit changera la donne pour les buveurs sociaux modérés, en leur permettant non seulement de se réveiller au mieux de leur forme le lendemain, mais aussi d'éviter de former une bedaine de bière ou de reculer dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé et de condition physique. »

« La recherche et les résultats du produit ont attiré de nombreux investisseurs renommés comme Trillinvest et Per Berglund, qui partagent notre vision d'un produit de base qui change la vie tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, a ajouté M. Fernandez. Nous voyons un énorme potentiel dans notre produit et croyons que nous sommes sur la bonne voie pour créer une activité mondiale générant 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. »

Pour une efficacité maximale, il faut prendre deux pilules de Myrkl avant de consommer de l'alcool. Myrkl est un produit entièrement naturel et végétalien et tous ses ingrédients sont autorisés par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA). Il ne convient pas aux femmes enceintes, qui allaitent ou aux personnes de moins de 21 ans. Myrkl est un complément, ce qui signifie que son absorption dépend de nombreux facteurs internes et externes. C'est exactement la raison pour laquelle le taux de satisfaction de ses consommateurs est de 75 % à ce jour.

Myrkl ne vise pas à atténuer les effets de la consommation excessive d'alcool et ne doit jamais être considéré comme une excuse pour boire de l'alcool de façon irresponsable. Ce produit a été inventé pour répondre aux besoins des buveurs sociaux modérés qui luttent pour métaboliser efficacement l'alcool. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre cadre de marketing responsable ci-dessous.

Myrkl se vend exclusivement sur www.myrkl.com à un prix de détail de 35 $ le paquet de 30 capsules (15 doses). Les pharmacies, les dépanneurs, les magasins de vins et spiritueux, les boîtes de nuit, les grossistes et bien d'autres pourront aussi effectuer des échanges interentreprises et passer des commandes directement sur www.myrkl.com. Pour tout renseignement (liste de prix, quantité minimale de commandes), veuillez écrire à [email protected].

À propos de De Faire Medical (DFM)

De Faire Medical est une entreprise révolutionnaire suédoise de probiotiques perturbant la catégorie des vitamines, des minéraux et des compléments grâce à un portefeuille de produits naturels, scientifiquement prouvés et abordables. Elle a inventé la première formule (AB001MC) de l'histoire de l'humanité à donner des résultats prometteurs pour décomposer efficacement l'alcool dans l'intestin avant qu'il atteigne le foie. D'autres compléments sont en préparation (perte de poids, diabète de type 2).

Cadre de marketing responsable

Au-delà du respect des réglementations locales, l'invention et la vente d'un produit comme Myrkl s'accompagnent de certaines responsabilités. DFM est déterminée à promouvoir de façon responsable tout produit contenant de l'AB001MC. Plus précisément, DFM :

a une position claire et sans ambiguïté sur l'alcool. L'alcool est une substance toxique à partir de la première goutte ingérée et tout le monde doit toujours respecter les directives officielles et du gouvernement en matière de consommation d'alcool;

ne décrira jamais ou ne présentera jamais l'alcool sous un jour positif;

dira toujours que l'AB001 MC n'est jamais une excuse pour boire de l'alcool de façon irresponsable, ou pire, pour conduire après en avoir bu;

ne ciblera jamais les jeunes et les étudiants dans ses activités de marketing;

appuiera les organismes de bienfaisance qui luttent contre les effets négatifs de l'alcool.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946346/Myrkl_How_AB001_Works.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946344/Myrkl_AB001_Results.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1946349/Myrkl_Logo.jpg

SOURCE Myrkl

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : 5W Public Relations, [email protected]