MYR POS obtient la certification avec la solution cloud MEV-WEB du Québec

MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - MYR POS, un leader dans la fourniture de solutions de point de vente (POS) innovantes pour l'industrie des restaurants à service rapide (QSR), est ravi d'annoncer l'obtention de la certification avec la solution cloud MEV-WEB (Module d'Enregistrement des Ventes), également connue sous le nom de MEV-WEB. Cette certification souligne l'engagement de MYR POS à fournir des solutions conformes et efficaces aux restaurants à travers le Québec.

Le WEB-MEV est un composant crucial basé sur le cloud, conçu par Revenu Québec pour garantir l'intégrité et l'exactitude des données de vente dans le secteur de la restauration. Grâce à cette certification, les utilisateurs de MYR POS peuvent désormais s'intégrer de manière transparente avec le WEB-MEV, assurant que leurs transactions de vente répondent à toutes les exigences réglementaires établies par Revenu Québec.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la certification avec le MEV-WEB du Québec », a déclaré David Nadezhdin, Fondateur et PDG de MYR POS. « Ce jalon reflète notre engagement à aider les restaurants à service rapide à se conformer aux normes réglementaires. »

Cette certification a été attendue avec impatience par nos clients actuels et prospects, qui reconnaissent l'importance de la conformité et de l'efficacité opérationnelle dans l'environnement dynamique des restaurants à service rapide. L'intégration avec le MEV-WEB garantit que MYR POS répond aux normes les plus élevées en matière d'intégrité des données et de conformité réglementaire, offrant tranquillité d'esprit et fonctionnalité améliorée à nos précieux clients.

Le processus de certification a impliqué des tests rigoureux pour garantir que MYR POS répond aux exigences strictes du système MEV-WEB. Cette réalisation positionne MYR POS comme une solution fiable et digne de confiance pour les entreprises QSR cherchant à moderniser leurs opérations tout en respectant les réglementations provinciales.

MYR POS propose une suite complète de fonctionnalités adaptées à l'industrie des services rapides, y compris la gestion des commandes en temps réel, le suivi des inventaires et la génération de rapports de ventes complets. Avec l'ajout de l'intégration du MEV-WEB, MYR POS renforce encore son rôle d'outil indispensable pour les exploitants de restaurants au Québec.

À propos de MYR POS

MYR POS est une entreprise basée à Montréal spécialisée dans les solutions de point de vente basées sur le cloud pour l'industrie des restaurants à service rapide. Conçue pour répondre aux besoins uniques des environnements de restauration dynamiques, MYR POS fournit des outils puissants et conviviaux qui aident à rationaliser les opérations, améliorer le service client et favoriser la croissance des entreprises.

