MyLumen rejoint le Groupe Évie et contribue à renforcer le rôle de chef de file en santé mentale au Québec

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Évie, chef de file en soutien psychosocial et en santé mentale en milieu de travail, annonce l'acquisition de MyLumen, une entreprise innovante spécialisée dans la gestion des risques psychosociaux et la prévention en santé mentale. Cette intégration, qui coïncide avec le 25e anniversaire du Groupe Évie, marque une étape importante dans sa vision de croissance et de positionnement comme guichet unique en santé mentale au Québec.

Le Groupe Évie, chef de file en soutien psychosocial et en santé mentale en milieu de travail, annonce l’acquisition de MyLumen, une entreprise innovante spécialisée dans la gestion des risques psychosociaux et la prévention en santé mentale. De gauche à droite, Marc Prenevost, Président du Groupe Évie et Yannick Fouda, PhD, PDG de MyLumen (Groupe CNW/Groupe Évie)

Les services de MyLumen viennent compléter ceux du Groupe Évie, qui se démarque déjà par ses services cliniques en psychoéducation axés sur la réadaptation. Ensemble, les deux organisations offrent une approche intégrée qui couvre la prévention, la formation et l'intervention clinique, devenant ainsi l'un des seuls acteurs privés à proposer une offre aussi complète au Québec.

« C'est comme les deux ailes d'un avion : désormais réunies au sein du Groupe Évie, l'aile clinique qui met de l'avant des services d'accompagnement psychosocial en psychoéducation pour soutenir la réadaptation et l'aile préventive de MyLumen, spécialisée en gestion des risques psychosociaux. En joignant nos forces, nous assurons un vol plus stable et plus durable pour les organisations et les individus que nous accompagnons. »

-- Marc Prenevost, Président du Groupe Évie

Fondée par Yannick Fouda, PhD, psychoéducateur et expert reconnu en bien-être au travail, MyLumen met de l'avant une expertise unique combinant diagnostics, outils d'évaluation et solutions concrètes pour prévenir l'épuisement professionnel et réduire les risques psychosociaux dans les milieux à forte intensité relationnelle (ex. : centres d'appels, soins de santé).

« Nous partageons avec le Groupe Évie une profonde considération pour la personne et une volonté d'avoir un réel impact. Rejoindre le Groupe Évie, c'est donner une plus grande portée à notre mission : promouvoir le bien-être psychologique à tous les niveaux de l'organisation et offrir aux travailleurs québécois des outils concrets pour préserver leur dignité et leur vitalité au quotidien. »

-- Yannick Fouda, PhD, PDG de MyLumen

La psychoéducation, au cœur des interventions psychosociales du Groupe Évie, est une profession unique développée au Québec, appliquée ici en contexte organisationnel. Elle inspire sa manière d'accompagner les organisations de toute taille et de divers milieux : observer avec justesse, écouter avec bienveillance, analyser avec rigueur et agir avec les équipes plutôt que pour elles. Ces principes permettent au Groupe Évie de bâtir des solutions réalistes et humaines, qui soutiennent à la fois la santé psychologique des individus et la vitalité des milieux de travail.

Avec cette acquisition, le Groupe Évie - qui compte déjà près de 60employés - accueille dans son écosystème les experts de MyLumen, poursuivant ainsi sa volonté d'élargir l'accessibilité de ses services, notamment en région, hors des grands centres urbains. Ensemble, ils bâtissent un modèle unique et intégré en santé mentale qui met la prévention et la réadaptation au service du bien-être psychologique.

À propos du Groupe Évie

Depuis sa fondation en 2000, le Groupe Évie innove en mettant la psychoéducation au service du milieu de travail. Grâce à une offre complète - prévention, formation et interventions cliniques, Groupe Évie soutient les organisations dans leur ambition de créer des milieux de travail porteurs de bien-être et de résilience. À l'occasion de son 25e anniversaire, le Groupe Évie poursuit sa vision : rendre ses services accessibles partout au Québec et bâtir un véritable écosystème en santé mentale, ancré dans la confiance et l'impact durable. www.groupeevie.com

SOURCE Groupe Évie

Contact média : Valérie Gonzalo, 514.923.1549, [email protected]