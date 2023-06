La portée du réseau s'étend à l'ensemble des États-Unis grâce à système d'expédition d'un ou deux jours et à l'ajout de marchés internationaux clés, dont le Mexique, le Royaume-Uni, l'Europe et le Canada

CORAL SPRINGS, Floride, 28 juin 2023 /CNW/ - MyFBAPrep , un entrepôt de commerce électronique et un réseau logistique, a annoncé aujourd'hui l'ajout de 70 millions de pieds carrés d'espace d'entrepôt à son réseau existant, ce qui porte le total à 85 millions de pieds carrés d'espace d'entrepôt à l'échelle mondiale. Cette expansion permet d'offrir ce réseau à plus de 100 entrepôts et une présence dans des marchés internationaux clés, dont le Mexique, l'Europe, le Royaume-Uni et le Canada.

Ces ajouts renforcent le réseau d'entrepôts de MyFBAPrep, qui est stratégiquement situé dans les grandes métropoles et qui permet aux commerçants de tirer parti d'une gamme complète de solutions logistiques de commerce électronique à l'échelle mondiale. Cet ensemble de services de logistique et d'entreposage comprend Amazon 1P et 3P (FBA); l'exécution de la stratégie « directement au consommateur » avec un à deux jours d'expédition à l'échelle nationale; le réapprovisionnement au détail (commerce interentreprises), y compris Walmart, Target, Amazon et l'épicerie; l'entreposage; les services de la chaîne du froid; la logistique inverse; le camionnage intérieur; le factage de conteneurs; et des services à valeur ajoutée (SVA), y compris l'équipement, le groupage, l'assemblage et plus encore.

« Notre expansion donne aux clients de MyFBAPrep un avantage concurrentiel grâce à un guichet unique dans des entrepôts stratégiquement situés, ce qui réduit les temps de transport et de camionnage coûteux. Grâce à notre réseau et à nos offres de services complètes, nous disposons d'une solide gamme de services logistiques complets, a déclaré Tom Wicky, cofondateur et chef de la direction de MyFBAPrep. Du port à la porte, grâce à notre technologie de logiciels-services exclusive, PreptopiaMC, et à notre service à la clientèle de premier plan, nous sommes en mesure d'aider pratiquement tous les vendeurs de marques ou de marchés. »

En complément de son réseau déjà robuste aux États-Unis ainsi que dans divers pays d'Europe, MyFBAPrep a récemment pris de l'expansion et donne accès à de nouveaux entrepôts clés dans les villes internationales suivantes :

Toronto, Ontario, Canada

Brantford, Ontario, Canada

Montréal, Québec, Canada

Chilliwack , Colombie-Britannique, Canada

, Colombie-Britannique, Wrexham, pays de Galles, Royaume-Uni

Ipswitch, Angleterre, Royaume-Uni

Preston, Angleterre, Royaume-Uni

Bochum, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Manzanillo, Colima , Mexique

, Mexique Guadalajara, Jalisco , Mexique

, Mexique Nuevo Laredo, Tamaulipas , Mexique

, Mexique Altamira, Tamaulipas , Mexique

, Mexique Monterrey , Nuevo León, Mexique

, Nuevo León, Mexique San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexique

Heroica Veracruz, Veracruz , Mexique

, Mexique Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mexique

Mexico , Mexique, Mexique

Récemment reconnue neuvième au palmarès Inc Regionals 2023 : Southeast des entreprises à la croissance la plus rapide, MyFBAPrep a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2018, atteignant un pourcentage de croissance de plus de 8 000 % au cours des trois dernières années. Tout comme AirBnB relie les voyageurs à des propriétés vacantes, MyFBAPrep jumelle des vendeurs de commerce électronique de premier plan à des entrepôts où les produits peuvent être ramassés, emballés et expédiés partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur MyFBAPrep, consultez le site MyFBAPrep.com . Abonnez-vous au bulletin « Seller Insights » (information sur les vendeurs) et suivez @MyFBAPrep sur LinkedIn, Instagram et Twitter.

À propos de MyFBAPrep

MyFBAPrep est le principal fournisseur de services logistiques et de réseau d'entrepôt de commerce électronique pour les agrégateurs d'Amazon, les marques de niveau entreprise et les principaux vendeurs d'Amazon. Exploitant un réseau mondial de plus de 100 entrepôts et de 85 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage, MyFBAPrep offre une gamme complète de services de commerce électronique 3PL, y compris le commerce en gros sur Amazon et leurs marques privées, l'exécution de commandes directement aux consommateurs et la vente au détail interentreprises. Grâce à sa plateforme de technologie de logiciels-services PreptopiaMC, les vendeurs ont accès à une facturation unifiée, à des outils d'analyse, à des outils de rapports de veille stratégique et à des vues d'inventaire en temps réel dans de multiples entrepôts du réseau. L'entreprise fournit l'automatisation FBA Prep, la sélection robotisée moderne d'articles et une équipe de gestion de compte dédiée. Basée à Coral Springs, en Floride, MyFBAPrep transporte plus d'un milliard de dollars en volume brut des marchandises et traite plus de 10 millions d'unités chaque année.

