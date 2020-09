Mutation entrepreneuriale : un nouveau parcours pour soutenir la croissance des entreprises

L'objectif du parcours Mutation entrepreneuriale : offrir aux participants des astuces et des conseils basés sur les réflexes d'entrepreneurs-conseils aguerris afin de propulser leur entreprise à un autre niveau pour les années à venir. Pour réussir, ces femmes et ces hommes d'affaires sont invités à trouver l'équilibre dans l'inconfort, à favoriser les pratiques d'innovation en entreprise et à « muter » comme entrepreneurs pour soutenir leur croissance.

Mutation entrepreneuriale s'adresse spécifiquement aux entrepreneurs proactifs qui dirigent des entreprises de vingt employés et moins. Animé par les entrepreneurs-conseils Alexandre Vézina et Michel Ross, tous deux cofondateurs de la CAEQ, le parcours Mutation entrepreneuriale comprend une série de dix webinaires interactifs d'une durée d'une heure avec une formule d'accompagnement personnalisé. Pendant dix mois, les entrepreneurs participants apprendront à revoir radicalement leurs façons de faire et à poser les bons gestes pour se démarquer de leurs concurrents, peu importe le contexte économique.

Les dix webinaires de Mutation entrepreneuriale :

Développez votre pensée stratégique créative (16 octobre 2020)

Remettez en question les façons de faire de votre entreprise (et les processus à transformer)

(13 novembre 2020)

Accélérez le développement de vos nouveaux produits et services (11 décembre 2020)

Créez votre innovation de rupture pour vous rendre plus loin en affaires (15 janvier 2021)

L'art des conversations dynamiques (12 février 2021)

Devenez omniprésent et transcendant (12 mars 2021)

Soyez efficient en tout temps (9 avril 2021)

Transformez votre entreprise (7 mai 2021)

Accentuez votre paranoïa financière (4 juin 2021)

Contrôlez les conditions de succès de votre mutation entrepreneuriale (9 juillet 2021)

« Être en affaires, ce n'est pas un voyage tout inclus avec une destination dans le Sud, les deux pieds dans le sable. C'est plutôt comme marcher dans une forêt dense où les pas de l'entrepreneur lui permettent de se découvrir lui-même et des lieux inexplorés. Chaque mouvement, chaque défi, oblige les entrepreneurs à progresser vers une nouvelle version d'eux-mêmes, au bénéfice de leur entreprise et de leurs clients. Avec Mutation entrepreneuriale, nous voulons accompagner les entrepreneurs en les aidant à s'attaquer à la prochaine décennie en affaires. Parce que pour atteindre 2030, les entrepreneurs doivent subir une mutation entrepreneuriale maintenant », a déclaré monsieur Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.

« Nous nous adressons à une clientèle particulière d'entrepreneurs : celles et ceux qui ont démontré la volonté de passer à un autre niveau en affaires et qui s'investissent déjà pour la pérennité de leur entreprise. Malgré la pandémie, 2020 aura été une année charnière pour plusieurs entrepreneurs qui ont été résilients et qui connaissent du succès. Le danger qui les guette, c'est de tenir ce succès pour acquis. Même sur une lancée, les entrepreneurs doivent se fixer des objectifs dès maintenant avec une mutation entrepreneuriale », ajoute monsieur Michel Ross, entrepreneur-conseil et également cofondateur de l'entreprise.

À propos de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

La Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ) est une entreprise qui soutient les entrepreneurs partout au Québec et qui offre des programmes d'accompagnement structurés pour les petites entreprises en développement et en croissance de moins de vingt employés.

