SINGAPOUR, le 29 août 2024 /CNW/ - Musim Mas est fier d'annoncer sa première facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité, marquant une étape importante dans son engagement envers les pratiques commerciales durables. En partenariat avec Rabobank à titre de coordonnateur du développement durable et HSBC à titre d'autre prêteur, la branche marketing du Musim Mas Group, Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd., ainsi que ses entités de biocarburant en Espagne et en Italie, convertiront sa facilité de crédit renouvelable (FCR) non engagée de 150 millions d'euros en un prêt lié à la durabilité.

Musim Mas signe son premier prêt lié à la durabilité avec Rabobank et la Banque HSBC

Musim Mas tire stratégiquement parti du prêt lié à la durabilité pour intégrer harmonieusement la durabilité environnementale et sociale dans son cadre financier, renforçant ainsi son engagement envers des pratiques commerciales responsables, conformément aux principes de prêts liés à la durabilité de la LMA. Le prêt lié à la durabilité s'appuiera sur trois indicateurs de performance clés - la certification RSPO des petits exploitants indépendants, la formation des petits exploitants indépendants et le maintien d'une chaîne d'approvisionnement d'huile de palme sans déforestation. La vérification externe des progrès annuels de Musim Mas sera effectuée par des évaluateurs réputés, assurant ainsi la transparence et la responsabilisation.

La sélection de ces IRC a été soigneusement guidée par divers facteurs, comme l'importance et le niveau d'ambition des cibles. Les petits exploitants indépendants qui exploitent des fermes à plus petite échelle d'huile de palme représentent une occasion importante de faire progresser la production durable d'huile de palme. Pour augmenter de façon durable le volume de production global des petits exploitants indépendants, qui représentent environ 41 % de la surface de production[1], il est nécessaire d'améliorer le rendement de ces agriculteurs. En donnant à ces petits exploitants les moyens d'adopter des méthodes d'agriculture durable, Musim Mas améliore non seulement les moyens de subsistance et promeut l'équité sociale, mais progresse également vers ses objectifs à long terme d'éliminer la déforestation et de favoriser une chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme résiliente et responsable.

En tant que coordonnateur du développement durable de l'installation, Rabobank a facilité l'intégration des principes du développement durable dans la structure de financement. Rabobank et la HSBC agissent à titre de prêteurs conjoints pour la FCR.

Gregory Vandeler, chef du financement du commerce et des marchandises, Rabobank Asia, a déclaré : « Rabobank est honorée d'avoir agi à titre de coordonnatrice principale du développement durable pour Musim Mas dans le cadre de son premier prêt lié à la durabilité. Le partenariat avec Musim Mas - l'un de nos clients de longue date et un véritable leader du développement durable dans l'industrie de l'huile de palme - dans cette entente inaugurale témoigne de la relation de confiance que nous entretenons avec eux. Lier le rendement en matière de durabilité au financement est une façon de soutenir nos clients dans leurs engagements en matière de durabilité tout en améliorant la productivité, la résilience et les moyens de subsistance des agriculteurs. Il existe un grand potentiel pour rendre le secteur agroalimentaire plus durable. En tant que l'une des principales banques alimentaire, agricole et commerciale de produits de base, nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan en travaillant en étroite collaboration avec nos clients dans leur parcours de transition durable. »

Priya Kini, cheffe des services bancaires commerciaux, HSBC Singapour, a déclaré : « Nous entretenons une relation de longue date avec Musim Mas, et nous sommes heureux de pouvoir approfondir notre soutien avec son premier prêt lié à la durabilité. Musim Mas souhaite intégrer les principes ESG dans ses activités commerciales et de financement de base, et nous sommes heureux de l'aider à le faire. Cette collaboration démontre clairement les efforts continus de HSBC pour soutenir la transition de nos clients vers un avenir plus durable. »

Ce prêt lié à la durabilité marque une autre étape dans l'engagement de Musim Mas à intégrer des considérations environnementales et sociales dans ses activités de financement. En 2021, l'entreprise a conclu un mécanisme de financement du commerce écologique avec une banque de Singapour, avec la certification RSPO comme indicateur de rendement clé en vertu du Cadre de financement du commerce et du fonds de roulement verts et durables du Groupe de travail sur le secteur de la finance verte de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). En 2024, Musim Mas a collaboré avec une banque de premier plan pour mettre en œuvre un compte durable novateur avec une structure de gestion des liquidités. Cette initiative a été conçue pour optimiser les flux de trésorerie et le fonds de roulement du Groupe dans l'ensemble de ses entités, tout en intégrant harmonieusement les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« La conclusion d'un prêt lié à la durabilité avec des objectifs ambitieux, significatifs et mesurables témoigne de l'engagement profond de Musim Mas envers le développement durable et le comportement responsable des entreprises. Musim Mas renforce auprès de ses intervenants - banques financières, clients et employés - son engagement à générer un impact environnemental et social positif tout en offrant une valeur à long terme », a déclaré M. Alvin Lim, directeur financier et directeur général, Musim Mas.

Pour en savoir plus sur Musim Mas, visitez notre site Web sur ce lien.

