STUTTGART, Allemagne, 20 mars 2024 /CNW/ - Mushiny Intelligence (« Mushiny »), l'expert mondial de premier plan en systèmes intelligents pour robots logistiques, a fait une grande impression au salon LogiMAT à Stuttgart avec le lancement international de son produit innovant, la trieuse 3D, qui attire l'attention des visiteurs à cette exposition.

Ramassage aux étagères murales et traitement des commandes novateurs – Trieuse 3D, une nouvelle ère de la technologie du tri

La mise en service de la solution de tri intelligent, la trieuse 3D, permet de relever un certain nombre de défis dans le processus d'exécution des commandes qui ne peuvent l'être au moyen d'étagères murales traditionnelles ou d'autres méthodes automatisées. Mentionnons par exemple : les goulots d'étranglement dans l'efficacité du tri en raison d'une croissance soudaine de l'entreprise, le tri des produits dans des emballages souples, le tri rapide des pièces plates, le tri des produits périssables tels que les livres, et le tri flexible des produits pharmaceutiques et alimentaires, qui nécessitent une traçabilité complète.

La trieuse 3D offre les avantages suivants :

Amélioration de l'efficacité de l'exécution des commandes, avec une efficacité supérieure dépassant 10 000 lb/h (jusqu'à 14 400 articles par heure).

Augmentation de l'efficacité du tri de 3 à 5 fois.

Meilleur RCI. Prenons l'exemple d'une entreprise de vêtements de l'usine au consommateur qui, après avoir investi dans la trieuse 3D et optimisé les règles de stockage des marchandises de l'entrepôt de même que les phases et les acheminements de ramassage, l'efficacité moyenne globale de ramassage est multipliée par 4,7, et la précision du tri est doublée, réalisant un rendement du capital investi d'environ 1,5 an de moins que le coût moyen de la main-d'œuvre.

Une économie de 70 % d'espace par rapport à la trieuse à courroies transversales traditionnelle

À propos de Mushiny

Fondée en 2016, Mushiny est la première entreprise technologique mondiale spécialisée dans les systèmes intelligents de robots logistiques. Mushiny divise son activité en deux unités : Intelligent Warehousing Division offre aux clients des solutions d'entreposage intelligentes sur mesure, offrant une livraison rapide en 60 jours dans le monde entier. Mushiny fournit des solutions optimales de gestion et d'exploitation des entrepôts pour les usines et les entrepôts de différents secteurs.

