HUZHOU, Chine, 7 novembre 2024 /CNW/ - Mushiny, la première entreprise technologique au monde spécialisée dans les systèmes logistiques de robots intelligents, dévoile deux solutions révolutionnaires qui redéfinissent l'automatisation et l'entreposage à haute densité dans le secteur de la mise en entrepôt. Ces nouvelles solutions témoignent de l'engagement de Mushiny envers l'innovation et l'efficacité, répondant à un large éventail de besoins opérationnels sur le plan de la logistique.

Mini trieuse 3D : Une solution de tri intelligent favorisant une rentabilité élevée et un déploiement rapide

La mini trieuse 3D de Mushiny (PRNewsfoto/Mushiny Intelligence)

Une solution à faible coût, à haut rendement et favorisant un RCI optimal.

Empreinte réduite; installation et fonctionnement faciles pour un déploiement rapide.

Efficacité de tri pouvant atteindre 1 500 colis par heure.

L'efficacité du tri est de deux à trois fois supérieure à celle du tri manuel.

Haut niveau d'automatisation : s'intègre parfaitement aux systèmes de gestion d'entrepôt, systèmes de planification des ressources d'entreprise et autres systèmes, prenant en charge la logistique des sorties et la logistique inversée.

Prend en charge le déploiement d'une structure murale à deux côtés pour le tri comprenant jusqu'à 100 espaces personnalisables.

« La mini trieuse 3D s'appuie sur le succès de la trieuse 3D Max de l'an dernier, offrant une solution abordable et efficace qui stimule considérablement le RCI », a déclaré Huang Zhiming, fondateur et directeur de la technologie de Mushiny. Dans le cadre d'un projet de commerce électronique de Zhuji, elle a augmenté l'efficacité de la cueillette de 300 %, réduit la main-d'œuvre de 65 % et favorisé l'atteinte d'un RCI de 100 % en un an. La solution offre flexibilité, précision et haute efficacité opérationnelle, ainsi qu'une forte adaptabilité.

Solution fourre-tout MIX Pro High-Bay : Optimiser l'espace vertical

La solution MIX Pro intègre harmonieusement les opérations de sacs-personne à haute densité et les opérations conventionnelles de ramassage sur les tablettes, facilitant ainsi le stockage et la cueillette mixtes d'un large éventail de produits. Cette approche aide les entreprises à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité, offrant ainsi une valeur substantielle. Voici les principales caractéristiques de la solution MIX Pro :

- Grande comptabilité sur le plan de l'entreposage : Prend en charge l'entreposage et la cueillette de différents produits, et s'adapte à différentes tailles de produits.

- Entreposage à très haute densité : Rayonnage à double profondeur et conception d'allée compacte, atteignant jusqu'à 12 m pour une densité d'entreposage plus élevée.

- Gestion optimisée des logiciels : Comprend le contrôle du mât élévateur et du trafic, le tri automatique et l'organisation des étagères, ce qui améliore la sélection des processus et l'efficacité de l'équipement.

- Conception légère favorisant un RCI élevé : Structure mécanique légère qui réduit les coûts et les taux de défaillance. Une voie suspendue réduit au minimum les exigences relatives au plancher, ce qui maximise le rendement du capital investi.

- Application modulaire et flexible : Conception modulaire personnalisable compatible avec divers bacs et pouvant interagir avec les chaînes de convoyeurs et les robots AMR, adaptée à divers besoins d'entreposage.

- Capacité de débit élevé : Vitesses horizontales et verticales allant jusqu'à 3 m/s, et configuration multi-mâts à une allée et répartition unifiée, soutenue par une alimentation électrique durable au moyen de lignes aériennes de contact.

- Étagères réglables : Tient compte des problèmes potentiels de nivellement de terrain dans les nouveaux entrepôts.

