SUZHOU, Chine, 7 novembre 2023 /CNW/ - Mushiny, chef de file mondial des systèmes intelligents d'automatisation logistique, a lancé une solution de tri logistique novatrice et très efficace : la trieuse 3D intelligente.

L'introduction de la trieuse 3D intelligent s'attaque à de nombreux défis non relevés par les méthodes traditionnelles de tri et de traitement des commandes, où les opérateurs attribuent manuellement des articles à des bacs ou des compartiments particuliers sur une structure murale, ou par d'autres processus automatisés.

Ramassage aux étagères murales et traitement des commandes novateurs- Trieuse 3D, une nouvelle ère de la technologie du tri (PRNewsfoto/Mushiny)

La trieuse 3D de Mushiny permet aux opérations d'augmenter considérablement la taille des lots ou des phases sans avoir à trier manuellement les commandes au moyen d'étagères murales ou par tout autre moyen. En automatisant le processus de classement (ramassage), la trieuse 3D complète à la fois les opérations manuelles et les systèmes automatisés. La combinaison de la trieuse 3D et des solutions robotiques de Mushiny existantes améliore la performance de chaque robot en augmentant considérablement le nombre de commandes ramassées sur présentation d'un conteneur ou contenant. Par conséquent, la trieuse 3D s'autofinance en réduisant le nombre de robots requis dans chaque solution.

Les contributions novatrices de la trieuse 3D à l'industrie se manifestent principalement dans trois aspects, soit l'efficacité accrue du tri, le rendement du capital investi optimal et un degré élevé de souplesse. L'amélioration de l'efficacité du tri est considérable, l'efficacité de pointe dépassant 10 000 lb/h.

Un cas d'utilisation typique serait une entreprise de mode ayant une gamme de produits étendue (nombre d'UGS) qui adopterait la trieuse 3D pour répondre à une très grande taille de lot afin de remplir de nombreuses commandes simultanément. La densité de ramassage par UGS augmentera de manière spectaculaire, produisant un gain de productivité significatif par rapport aux solutions automatisées existantes, et bien plus par rapport aux opérations manuelles. Les robots transféreront en continu les commandes remplies et les tamponneront, au besoin, avant l'envoi. La solution permet de traiter simultanément les commandes de détail et de commerce électronique et de traiter efficacement les retours.

À propos de Mushiny Intelligence

Fondée en 2016, Mushiny Intelligence est un expert mondial des systèmes intelligents pour robots logistiques. À l'heure actuelle, Mushiny compte environ 200 employés et exerce ses activités dans plus de 20 pays et régions développés, les marchés étrangers représentant 50 % de ses activités.

Mushiny Intelligence comprend deux divisions d'affaires : La division de l'entreposage intelligent offre aux clients des solutions intralogistiques intelligentes sur mesure et garantit une livraison rapide de 60 jours dans le monde entier. La division des produits standards se spécialise dans la personnalisation du châssis de robot, offrant une gamme de services de logiciels et de matériel à des partenaires et à des clients ayant des capacités de développement. En adhérant à un modèle d'affaires « ouvert, coopératif et gagnant-gagnant », Mushiny Intelligence donne du pouvoir aux partenaires et aux utilisateurs mondiaux.

