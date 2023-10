Musée de la civilisation : une programmation spéciale pour le 35e anniversaire

VIVRE LE MONDE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION :

ENSEMBLE DEPUIS 35 ANS ET PLUS QUE JAMAIS TOURNÉ VERS L'AVENIR

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Inauguré en 1988, le Musée de la civilisation souffle, cette année, ses 35 bougies ! Le Musée de la civilisation, c'est près de 500 expositions à son actif, plus de 225 000 objets de collections, une centaine de prix et de reconnaissances reçus, des milliers d'activités de médiation culturelle et éducative, 20 618 709 personnes ayant franchi ses portes et 279 employé.es de passion et de cœur ! Plusieurs façons de participer aux festivités sont proposées, toutes inspirées de la thématique du développement durable, pour un Musée tourné vers l'avenir.

« 35 ans, c'est la force de l'âge. C'est être de son temps : engagé, inclusif, innovant, audacieux. Le Musée de la civilisation est plus que jamais en phase avec la société. La programmation actuelle et à venir en témoigne avec éloquence : Unique en son genre, Pour demain, Voie libre, et bientôt Sur paroles. Le son du rap queb et Lutte. Le Québec dans l'arène. Le Musée participe de façon unique, depuis sa création, à construire un monde meilleur. »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Vitrine-exposition 35 ans d'émotions

Pour souligner cet anniversaire très spécial, le Musée invite la population à découvrir - ou redécouvrir - 35 objets issus de 35 expositions marquantes du Musée, dans une vitrine-exposition fascinante et éclectique qui représente parfaitement la versatilité et l'approche unique du Musée.

Le Musée en personnes

Le Musée a trouvé, dans l'une de ses réserves, des milliers d'épinglettes métalliques multicolores, anciennement utilisées pour signifier le droit d'entrée au musée. Pour souligner ce 35e anniversaire et dans un élan de développement durable inspiré par l'exposition en cours Pour demain, le Musée a rêvé d'une installation artistique constituée de ces petites pièces. Il a fait appel à Jeanne Méthé, ayant œuvré 30 ans au sein de l'équipe de muséographie et retraitée depuis peu du Musée, pour en assurer la création.

« J'ai été inspirée d'un vieux rêve de fabriquer des personnages plus grands que réel. Le Musée en personnes témoigne de l'expérience sociale et humaine que les visiteurs et visiteuses, le Musée et toutes les personnes qui y travaillent vivent ensemble, et tour à tour, depuis toutes ces années : regarder, écouter, raconter et se raconter. »

Jeanne Méthé

Fin de semaine anniversaire les 4 et 5 novembre : c'est gratuit !

Depuis 35 ans, les familles sont au cœur de la vie du Musée, soucieux de concevoir depuis toujours une programmation permettant aux membres de toutes les générations de s'y retrouver. Les 4 et 5 novembre prochains, elles sont conviées à une fin de semaine de célébrations avec une foule d'activités et un accès entièrement gratuit au Musée ! Ateliers, conférence, animation et spectacle de théâtre sont au programme, en plus de toutes les expositions.

Promotion spéciale sur l'abonnement

Du 19 au 26 octobre, le Musée offre 35 % de rabais sur l'achat ou le renouvellement de tous les produits d'abonnement (à l'exception des abonnements Engagé et Conjoint). Cette offre est applicable également sur l'abonnement cadeau, car offrir le Musée est toujours un présent inestimable !

Il est à noter que le 21 octobre, à 13 h 30, le Chœur du Musée offrira un concert intitulé D'un seul et même souffle, en lien avec l'exposition Pour demain, dans le Hall du Musée.

Quelques faits marquants :

19 octobre 1988 : Ouverture du Musée de la civilisation.

27 mars 1990 : Le Musée de la civilisation accueille son millionième visiteur.

1995 : Intégration du Musée de l'Amérique française au complexe du Musée de la civilisation. Il devient le gardien des archives et des collections du Séminaire de Québec.

2005 : Inauguration du Centre national de conservation et d'études sur les collections.

2007 : Le fonds du Séminaire de Québec, 1627-1800 est inscrit au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO.

inscrit au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. 15 septembre 2014 : Incendie au Musée. Les salles sont rouvertes en un temps record.

2017 : Record de fréquentation pour l'exposition Hergé à Québec avec 420 593 visiteurs.

avec 420 593 visiteurs. 2021 : Le Musée de la civilisation reçoit le mandat de créer le réseau des Espaces bleus.

Les 35 expositions marquantes retenues pour la vitrine-exposition 35 ans d'émotions démontrent bien à quel point le Musée de la civilisation a toujours été à l'avant-garde des pratiques muséologiques et dans l'exploration des grands phénomènes sociétaux. Parmi les expositions retenues : 1988 : Mémoires, la première exposition permanente du Musée (1988-2005) qui a marqué les esprits ; 1989 : Messages , sur l'évolution des moyens de communication ; 1990 : Éphémère , une réflexion sur la durabilité des choses et le passage inexorable du temps ; 1992 : Histoires d'amour et d'éprouvettes , sur la procréation médicalement assistée et ses défis ; 1993 : Travailler : nouveau mode d'emploi , sur les mutations du monde du travail ; 1998 : Nous, les Premières Nations, première exposition permanente sur les Premières Nations et les Inuit (1998-2012) ; 2000 : Métissages, une exposition pour le passage de l'an 2000, d'après une idée et une conception de Robert Lepage , qui s'inspire de la Renaissance où artistes et scientifiques pouvaient être près les uns des autres dans leurs tentatives de comprendre le monde ; 2005 : Vox Populi, sur la rencontre entre l'idéal et la réalité démocratiques dans l'histoire et l'actualité quotidienne ; 2018 : Sortir de sa réserve : 400 objets d'émotion qui propose une immersion dans les collections du Musée par une approche éclectique ; 2023 : Unique en son genre où il est question des différentes réalités liées aux identités de genre et à leur transformation dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs.

démontrent bien à quel point le Musée de la civilisation a toujours été à l'avant-garde des pratiques muséologiques et dans l'exploration des grands phénomènes sociétaux. Parmi les expositions retenues :

Lien connexe :

