Musée de la civilisation : une programmation des Fêtes ancrée dans l'hiver et les traditions québécoises

Le Musée sera ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h, du 21 décembre au 5 janvier, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier. De plus, il est possible d'économiser jusqu'à 3 $ à l'achat d'un billet en ligne au www.mcq.org.

Des traditions tout en musique

Le public pourra plonger dans l'esprit des Fêtes d'autrefois… la musique étant au cœur de la programmation spéciale !

Musique, chants et danse traditionnels, 26 au 31 décembre, Hall du Musée - Gratuit

La musique traditionnelle québécoise sera à l'honneur durant cette animation-spectacle présentée quatre fois par jour en collaboration avec ès TRAD, le Centre de valorisation du patrimoine vivant. En plus de manipuler cuillères et bonhomme gigueur, les familles chanteront et danseront avec les artistes Marie-Capucine Maldaque-Mathieu et Martin Aucoin sur des airs bien de chez nous.

Le solstice des insoumis, 21 décembre à 20 h, Chapelle du Séminaire - Billets en vente

Le trio Malka et le chœur Colindatori, dirigé par Gabrielle Bouthillier, permettront aux spectateurs et spectatrices de replonger dans les Noëls d'antan à l'occasion de la plus longue nuit de l'année. Cette production Strada, présentée dans le cadre de sa série de musique du monde Musica Mundo, se tiendra à la Chapelle du Séminaire, dont la réouverture officielle a eu lieu le 10 décembre dernier.

Boules de neige, patinoire et festin savoureux

Un hiver québécois ne serait pas un hiver sans les patinoires de quartier et les châteaux forts ! Le Musée prendra des airs de ruelles animées grâce à deux activités bien distinctes. Et comme le sport ouvre l'appétit, le Musée proposera également au public un buffet des Fêtes… en feutrine !

Tenir le fort, 26 décembre au 5 janvier, Le Belvédère - Gratuit

Avec des boîtes en carton, les enfants et leur famille construiront un château fort puis testeront leurs habiletés au lancer de la balle de neige.

La patinoire du quartier, 26 décembre au 5 janvier, Coin rencontre - Gratuit

Les familles apprendront à contrôler les balles et à développer leur coordination tout en s'amusant durant des parties de mini-hockey sur genoux.

Doux festin !, 26 décembre au 5 janvier, Voie libre - Gratuit

En compagnie du Musée ambulant, les petits et les grands participeront à la création d'un somptueux repas en feutrine inspiré par le buffet tricoté du collectif Colifichet.

Visite commentée à la saveur des Fêtes

Avec deux départs par jour, en partance du Musée, le public aura accès à des visites guidées de Place-Royale, un endroit chargé d'histoires inédites, de personnages et d'événements marquants. L'activité sera gratuite avec le droit d'entrée au Musée et les inscriptions se feront au comptoir d'information.

Une foule d'expositions et encore plus d'activités !

En plus de découvrir les expositions en cours, les visiteurs et visiteuses pourront participer à des ateliers éducatifs ou des visites commentées en lien avec celles-ci.

Foules. Laboratoire humain , la toute nouvelle exposition du Musée, décortique les nombreux phénomènes collectifs qui émergent des interactions des individus au cœur d'une foule. Comment s'étudient les foules compactes des grands rassemblements ? À quelles règles cachées obéissons-nous, sans le savoir, lorsque nous sommes entourés d'autres personnes ? Objet de nombreuses critiques, la foule a souvent été perçue dans l'imaginaire collectif comme une étrange créature. Foules. Laboratoire humain entend ainsi déconstruire cette image négative. Activités : atelier éducatif Dans ma bulle et visite commentée.





À travers un parcours sonore immersif, Sur paroles. Le son du rap queb retrace l'histoire de la culture hip-hop au Québec, ses artisans et artisanes, et comment leurs luttes et leurs propos ont influencé la société au fil du temps. L'exposition a été conçue et réalisée conjointement avec l'artiste hip-hop et historien indépendant Webster. Activité : atelier éducatif BeatLab.

Programmation complète au www.mcq.org.

Le cœur à la fête, partout au Musée !

Chaleureux et réconfortant, l'Espace saveurs par Nollen sera l'endroit idéal pour prendre une pause entre deux activités du Musée. Un menu à la fois raffiné et diversifié y est proposé pour celles et ceux qui souhaitent casser la croûte. Et surtout, il ne faut pas bouder son plaisir ! Une magnifique carte de breuvages chauds à thématique des Fêtes est actuellement offerte, incluant le latte au caramel ou aux biscuits spéculoos, le chocolat chaud aux guimauves grillées et le matcha latte orange et vanille.

De son côté, la Boutique du Musée regorge d'idées cadeaux inspirées des différentes expositions. Nichée dans les caves voûtées de la Guillaume-Estèbe, construite en 1752, la Boutique possède une architecture qui vaut à elle seule le détour ! Installé cet automne, un nouveau module d'interprétation des voûtes permettra au public d'en apprendre plus sur leur vocation au fil du temps.

