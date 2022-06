MUSÉE DE LA CIVILISATION ET PEUPLES AUTOCHTONES : UNE RENCONTRE NATURELLE ET NÉCESSAIRE

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dès l'amorce de son aventure muséale en 1988, le Musée de la civilisation s'intéresse aux réalités autochtones, développe et entretient des liens avec les Premières Nations et les Inuit, de façon à laisser place à leurs voix. Pour célébrer le Mois national de l'histoire autochtone, le Musée invite la population à assister à la pièce de théâtre L'enclos de Wabush et à découvrir ou redécouvrir les principaux contenus, qu'il a réalisés au cours des dernières années, portant sur la riche culture des nations autochtones et leurs réalités sur une page Web spécifiquement dédiée au sujet : https://webdiffusion.mcq.org/article/mois-national-histoire-autochtone

« Faire preuve d'écoute, chercher à réellement entendre et comprendre les voix autochtones, leur pluralité et toutes leurs réalités est un devoir de société. Comment ne pas être touchés, émerveillés par ces cultures millénaires si riches, qui ont tracé les contours de notre territoire et qui ont imprégné, et continuent de le faire, l'histoire du Québec et notre société. Ce désir de rencontre, de réconciliation et d'écoute s'incarne dans l'approche et le développement de notre institution et ses contenus depuis longtemps, et pour longtemps encore. » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

L'enclos de Wabush , le 16 juin, à 19 h

Cette pièce de théâtre, adaptée des Chroniques de Kitchike : la grande débarque de l'auteur Louis-Karl Picard-Sioui, se déroule dans une réserve imaginaire du sud du Québec où sont réunis et imbriqués les archétypes, les légendes urbaines et les tensions sociales et politiques que l'on retrouve dans les communautés autochtones d'aujourd'hui. Empreinte d'un esprit loufoque et corrosif, la pièce aborde ces thématiques en révélant aussi des réflexions sur la nature du pouvoir et de l'univers lui-même. Cette activité est gratuite, sur réservation en ligne ou par téléphone.

Parmi les contenus de la page Web figurent :

L'exposition virtuelle sur l'art rupestre au Canada Des images dans la pierre;

Un épisode portant sur les langues autochtones avec Christine Beaulieu et Melissa Mollen-Dupuis du balado Avec la langue;

et du balado L'accès à l'album des collections Métissage : q uand l'objet témoigne d'échanges et de proximité culturelle

: Une visite 3D de l'exposition C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du 21 e siècle et l'activité en parcours Mon sentier;

et l'activité en parcours Une présentation de la nouvelle œuvre Mon peuple dispersé qui s'ajoute à l'exposition C'est notre histoire;

qui s'ajoute à l'exposition Une présentation virtuelle de l'exposition Eeyou Istchee : une invitation à vivre le territoire, récemment inaugurée ;

récemment inaugurée La table ronde sur les pensionnats et la réconciliation, organisée par le Musée dans le cadre de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre 2021, réunissant des personnes issues des communautés des Premières Nations et du milieu universitaire.

Une présentation des différents items autochtones disponibles à la boutique du Musée.

Informations additionnelles

Collections

Les collections du Musée de la civilisation reflètent les préoccupations sociales et sa sensibilité quant aux questions de représentativité, d'inclusion, de diversité. Le Musée a adopté une nouvelle priorité de collectionnement : « Orienter le collectionnement afin de mieux refléter l'histoire des revendications sociales, politiques et économiques des Premiers Peuples aux 20e et 21e siècles ».

Organisation

Soucieux d'assurer une représentativité et une implication autochtone au sein même de son organisation, le Musée s'est doté d'un poste de Conseiller aux affaires autochtones . Matthieu Gill-Bougie , membre de la communauté ilnu de Mashteuiatsh et possédant une formation en anthropologie, a pour mandat de conseiller l'organisation à mettre de l'avant des approches inclusives et participatives, privilégiant la concertation au regard de la production et de la diffusion de contenus autochtones.



Le Musée a le privilège de compter parmi les membres de son conseil d'administration, Nicole O'Bomsawin , membre de la nation Abénakise , anthropologue et muséologue réputée.

Rayonnement de l'art visuel autochtone

Participation à la sélection de l'œuvre engagée Debouttes!! de l'artiste Caroline Monet , et à son inauguration au siège de l'UNESCO à Paris .



Présence pérenne depuis 2021 de l'œuvre de l'artiste huron-wendat Ludovic Boney , Les Arches d'entente, dans le Hall du Musée.

