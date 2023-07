MUNKMD SE JOINT AU GROUPE FUNCTIONALAB

Le Dr Munk a étudié la médecine à l'Université McGill et est un dermatologue certifié au Canada et aux États-Unis. Sa philosophie professionnelle met l'accent sur des soins personnalisés et des traitements scientifiquement prouvés. La gamme de traitements non invasifs disponibles à la clinique comprend des traitements par injections et une gamme complète des meilleures technologies pour le visage et le corps. Le docteur Munk s'intéresse notamment au traitement de l'acné, de la rosacée et des cancers de la peau.

« C'est un privilège que le Dr Munk se joigne à la famille Dermapure. Nous partageons les mêmes valeurs et un engagement à traiter nos patients pour améliorer leur confiance en soi. Cela nous permettra de mieux servir les patients du centre-ville de Montréal, mais aussi de l'ouest de l'île, où le Dr Munk dirigera la clinique Cosmedica fondée par le Dr Benchetrit. Nous sommes impatients d'aider le Dr Munk à étendre son empreinte », déclare Marilyne Gagné, fondatrice et présidente de Dermapure.

« En me joignant au Groupe Functionalab et à Dermapure, je vais bénéficier d'un échange de connaissances et de pratiques à la fine pointe avec des collègues de l'industrie qui sont tout aussi dévoués aux traitements novateurs et au perfectionnement des normes de soins aux patients », a déclaré le Dr Roni Munk. « C'est avec beaucoup de fierté que j'offre à tous mes patients des plans de traitement de la peau personnalisés, et je sais qu'en faisant partie du groupe Dermapure, je serai en mesure de leur apporter encore plus de valeur. Nous partageons une philosophie commune où le client est au cœur de nos préoccupations, en plus du professionnalisme et de la responsabilité, ce qui distingue véritablement la marque Dermapure dans l'industrie », ajoute-t-il.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de nous associer au Dr Munk, une personne pour laquelle nous avons un immense respect et avec laquelle nous partageons la même vision pour notre industrie. Notre collaboration avec la clinique du Dr Munk est notre première annonce officielle de partenariat depuis la fusion entre le Groupe Functionalab et la division de médecine esthétique de FYi health group, ce qui témoigne une fois de plus des avantages de faire partie d'un réseau aussi solide », déclare Francis Maheu, cofondateur et co-PDG du Groupe Functionalab. « Nous nous réjouissons de travailler avec le Dr Munk et de continuer à accueillir les médecins esthétiques les plus brillants et les plus innovants au sein de notre groupe », conclut-il.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux experts du secteur, tels que le Dr Munk, la possibilité de se développer et de partager leurs connaissances avec notre communauté médicale. Nous sommes tous deux gagnants grâce à ce nouveau partenariat, qui s'inscrit pleinement dans notre mission de construire les marques les plus fiables de l'industrie », déclare le Dr Jason McWhirter, co-PDG du Groupe Functionalab.

À propos du Groupe Functionalab

Groupe Functionalab est un bâtisseur de marques dans le secteur de la beauté qui se concentre et innove sur deux segments à forte croissance : la médecine esthétique, avec son réseau établi sous les marques Dermapure et Project Skin MD ainsi que sa ligne de soins professionnels Functionalab, ainsi que le secteur dermo-cosmétique avec sa ligne Jouviance, disponible en pharmacie :

Suite à sa fusion avec la division de médecine esthétique du FYi health group en janvier 2023, le groupe représente le plus grand réseau de marques de cliniques de médecine esthétique haut de gamme au Canada avec plus de 65 cliniques, offrant une approche des soins de la peau qui combine des technologies de pointe avec les gammes de soins professionnels Functionalab et SkinCeuticals.

Développée par un dermatologue, Jouviance est une marque dermo-cosmétique canadienne distribuée dans plus de 2 000 points de vente au Canada et en Asie.

Groupe Functionalab a été classé parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide par la GROWTH LIST pendant cinq années consécutives, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et a été finaliste du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016 et 2023.

Pour de plus amples renseignements au sujet du Groupe Functionalab, visitez : www.functionalabgroup.com ainsi que le sites Web des marques du groupe: http://www.dermapure.com/fr, www.projectskinmd.com, http://fr.jouviance.com/ et www.functionalab.com/en.

