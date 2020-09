Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or - Nouvelle capacité portante d'un pont

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population d'une nouvelle capacité portante du pont au km 148 dans le canton Bourgmont pour une durée indéterminée.

Le pont demeure utilisable malgré un tonnage réduit à 5 tonnes. Un détour est aussi possible via la route XE-7000 en provenance de Val-d'Or.

MRC Pont H084-073 MRC de La Vallée-de-l'Or Emplacement du pont : Latitude : 48° 11' 35'' Longitude : 75° 40' 55'' Voir la carte

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou signaler tout bris de chemin majeur, les citoyens sont invités à appeler l'unité de gestion de la Mégiscane du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 819 737-2350.

Source :

Geneviève Décarie

Direction des communications

819 763-3388, poste 257

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

