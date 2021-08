Municipalité de Villebois - Fermeture du pont de la Rivière-Ménard

Localisation Voir la carte Remarques et détour Municipalité de Villebois Pont du chemin de la Rivière-Ménard (H085-010), situé au km 16 du chemin forestier Latitude : 49 14' 15'' Longitude : - 79 02' 50 '' Un autre chemin donne accès au territoire au km 6 du chemin forestier, au nord de la municipalité de Villebois.

Les personnes appelées à fréquenter ce secteur sont invitées à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou pour nous signaler tout bris de chemin majeur, les citoyens sont invités à appeler l'Unité de gestion du Mont-Plamondon du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 819 339-7623.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

facebook.com/ForetsFauneParcs

twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Renée Nolet

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/