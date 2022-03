Municipalité amie des aînés - 75 000 $ pour adapter les services et les structures de la MRC du Domaine-du-Roy au vieillissement de la population

ROBERVAL, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Roberval, Nancy Guillemette, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'à la suite de l'appel de projets 2021-2022 dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), un financement de 75 000 $ sur trois ans a été accordé à la MRC du Domaine-du-Roy. L'appel de projets s'est déroulé du 17 mai au 21 décembre 2021.

Le volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA est destiné à financer l'embauche ou la mobilisation d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice MADA. La personne-ressource aura pour mandat d'exercer un rôle pivot en coordonnant la mise en œuvre et le suivi de plans d'action au bénéfice des personnes aînées sur le territoire de la MRC, à assurer la concertation et la mobilisation nécessaires, ainsi qu'à veiller au transfert des connaissances pour l'adoption de meilleures pratiques.

Ce financement stimule l'implantation d'un réseau de coordonnateurs MADA en partenariat avec les MRC et vise à assurer la complémentarité et la concordance des actions territoriales répondant aux besoins des personnes aînées dans l'ensemble de la province. Ce soutien financier s'inscrit dans le Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Citations :

« Je suis particulièrement heureuse de ce financement qui offre un soutien accru à la population de la MRC du Domaine-du-Roy. Il leur apporte un appui substantiel dans leur engagement à mettre en œuvre des plans d'action en faveur des personnes aînées. Un tel engagement aura un effet positif durable et concret sur le dynamisme de la communauté et les échanges intergénérationnels, et c'est tout le monde qui va en bénéficier. C'est une grande fierté pour nous de voir de plus en plus de collectivités se joindre ainsi à nos efforts pour créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est une excellente nouvelle pour notre milieu ! Ce financement va permettre d'augmenter la capacité d'agir des acteurs pour le mieux-être de nos personnes aînées. Je suis heureuse que les deux démarches MADA de notre MRC aient maintenant accès à ce soutien pour l'embauche d'une personne en coordination. J'en profite pour remercier tous les acteurs de la communauté qui se sont engagés dans cette importante démarche. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Précisons que, dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA, l'offre financière couvre 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence du montant maximal prévu pour le projet pour chaque MRC, soit un total de 75 000 $ sur 36 mois.

Toutes les MRC financées dans le volet 2 sont invitées à participer à la Table nationale des coordonnateurs MADA (TNCMADA) où des ateliers de formation et d'information sont offerts, ainsi que des échanges d'outils et de bonnes pratiques pour parfaire les connaissances développées en matière de vieillissement actif.

Les investissements annoncés concrétisent l'une des priorités d'intervention prévues au Plan d'action Un Québec pour tous les âges, qui vise à augmenter l'appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d'adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage ou pour consulter la liste des projets financés pour l'année 2021-2022 : Québec.ca/mada

