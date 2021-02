Municipalité amie des aînés - 131 900 $ pour adapter les services et les structures de la MRC du Haut-Saint-François au vieillissement de la population

COOKSHIRE-EATON, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet Affaires municipales), François Jacques, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'à la suite de l'appel de projets 2020-2021 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), un financement de 131 900 $ a été accordé à 13 municipalités de la MRC du Haut-Saint-François. Cette somme contribuera à favoriser l'émergence d'environnements bâtis et sociaux propices au vieillissement actif. L'appel de projets s'est déroulé du 31 août au 21 octobre 2020.

Les 13 municipalités qui se répartiront ce soutien sont : Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Weedon et Westbury.

Rappelons que les montants octroyés s'inscrivent dans le cadre du volet 1 du programme. Celui-ci a pour but de soutenir les municipalités, les MRC et les communautés autochtones qui entreprennent une démarche MADA, en vue de réaliser une politique et un plan d'action qui répondent aux besoins des aînés et qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Ce volet prévoit :

une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité;

un accompagnement technique incluant, entre autres, l'aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

Citations :

« Notre gouvernement est très fier de soutenir les communautés québécoises dans leurs projets afin de favoriser le plein épanouissement et le vieillissement actif de nos personnes âgées. Nous souhaitons créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour nos aînés ainsi que leur entourage. Je remercie tous les acteurs municipaux qui se sont engagés dans cette démarche avec nous, au bénéfice de toute la collectivité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les projets soutenus dans le cadre de ce programme témoignent de l'engagement des gens d'ici à favoriser le mieux-être des aînés, et nous pouvons en être vraiment fiers. De telles initiatives à la fois rassembleuses et porteuses pour ces 13 municipalités de la région auront un effet positif notable sur la qualité de vie des aînés, favorisant par le fait même l'épanouissement global de la population, et ce, de manière durable. Je remercie d'ailleurs Mme Blais et ses équipes pour leur appui. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Soulignons que, dans l'ensemble du Québec, 48 projets ont été retenus et se partageront un montant total de 1 273 200 $, dont 1 099 500 $ en subventions accordées directement aux municipalités et aux MRC. Répartis dans 14 régions du Québec, ces projets se situent dans 92 municipalités et MRC.

Le Programme de soutien à la démarche MADA est affilié à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés.

Plus de 1000 municipalités et MRC participent à la démarche MADA sur le territoire québécois. Ainsi, plus de 93,5 % des citoyens du Québec habitent actuellement dans une municipalité ou une MRC en démarche MADA.

L'OMS considère que le Québec est la société la plus avancée au monde quant à l'application de l'approche « amie des aînés » et qu'il joue un rôle de leader mondial dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage ou pour consulter la liste des projets financés pour l'année 2020-2021 : Québec.ca/mada

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

