SpreeAI célèbre sa valorisation à 1,5 milliard de dollars alors qu'elle se prépare à conclure des partenariats révolutionnaires et à lancer des innovations transformatrices.

NEW YORK, 8 mai 2025 /CNW/ - SpreeAI, chef de file de l'innovation technologique dans le domaine de la mode, transforme le commerce de détail grâce à ses essayages photoréalistes si réalistes que l'œil nu ne peut distinguer la réalité de la virtualité. Associé à une technologie de mesure de la taille d'une précision de 99 %, SpreeAI offre des expériences d'achat hyper-personnalisées qui améliorent à la fois les opérations des entreprises de vente au détail et la satisfaction des consommateurs. Conçu pour une utilisation fluide en magasin et en ligne, SpreeAI redéfinit le magasinage en fusionnant l'IA avancée avec des applications concrètes.

Découvrez l'intégralité du communiqué de presse interactif multicanal sur ce site : https://www.multivu.com/spreeai/9334251-en-spreeai-redefining-retail-virtual-ai-powered-try-ons

Les consommateurs bénéficient d'un niveau de personnalisation inégalé, qui leur permet de devenir mannequins et de visualiser les vêtements de manière réaliste et photoréaliste. Bientôt doté de nouvelles fonctionnalités telles qu'un styliste IA, une garde-robe virtuelle et bien plus encore, SpreeAI crée une expérience d'achat dynamique et engageante. Pour les détaillants, SpreeAI est conçu pour réduire les retours et augmenter les conversions en ventes, offrant ainsi une solution révolutionnaire pour l'industrie de la mode.

Un leadership visionnaire à 1,5 milliard de dollars

Dirigé par John Imah, cofondateur et chef de la direction visionnaire, le conseil d'administration de SpreeAI est renforcé par la légendaire top-modèle et icône de la mode Naomi Campbell, ainsi que par les entrepreneurs Bob Davidson et Larry Ruvo. La présence de l'une des figures les plus reconnues de la mode au sein du conseil d'administration souligne la fusion entre la haute couture et la technologie de pointe chez SpreeAI. La société a récemment atteint une valorisation de 1,5 milliard de dollars après un cycle de financement dont le montant n'a pas été divulgué, mené par The Davidson Group, un cabinet familial de renom connu pour soutenir des entreprises innovantes. Cette valorisation record reflète la confiance du marché dans la mission de SpreeAI et sa croissance rapide à la croisée de la technologie et du style.

« C'est exaltant de participer à la transformation de SpreeAI sous la direction visionnaire de John. J'ai toujours su qu'il fallait repousser les limites et embrasser l'innovation, et la passion et la détermination de John me rendent encore plus optimiste quant à l'avenir que nous sommes en train de construire ensemble. SpreeAI incarne la fusion extraordinaire entre la mode, la technologie et l'inclusivité, et je suis ravie de participer à cette aventure révolutionnaire. »

-- Naomi Campbell, icône de la mode et membre du conseil d'administration de SpreeAI

Des alliances universitaires et industrielles au service de l'innovation

Des collaborations exclusives avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'université Carnegie Mellon dans le domaine de la recherche, du développement des talents et de la collaboration technique renforcent l'engagement profond de SpreeAI en faveur de l'innovation. De plus, le partenariat de SpreeAI avec le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA) consolide encore davantage son lien entre technologie de pointe et expertise dans le domaine de la haute couture. Ces alliances prestigieuses permettent à l'entreprise de se positionner en tant que chef de file du secteur grâce à des solutions inégalées. Avec quatre brevets déposés et 23 en instance, SpreeAI protège sa technologie exclusive et consolide ainsi sa position de leader sur le marché très concurrentiel des technologies de vente au détail. Cette base innovante est renforcée par des initiatives internes telles que Protea, une plateforme qui aide les partenaires commerciaux à intégrer et à tester les solutions de SpreeAI, permettant ainsi aux marques d'améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience client.

« Le CFDA est fier de collaborer avec SpreeAI, un leader de la technologie de la mode qui propose des solutions innovantes pour aider les créateurs et les marques à prospérer dans le secteur de la mode. »

-- Steven Kolb, chef de la direction, Conseil des créateurs de mode américains (CFDA)

« Le partenariat entre SpreeAI et l'EECS Alliance illustre parfaitement le type de collaboration avant-gardiste que nous recherchons, qui associe innovation industrielle et excellence académique. L'implication active de SpreeAI, notamment à travers des stages enrichissants, a ouvert de nouvelles perspectives à nos étudiants tout en soutenant la recherche et les applications concrètes dans le domaine de l'IA. Nous sommes fiers de soutenir SpreeAI dans sa croissance et son leadership dans ce domaine en pleine évolution. »

-- Priscilla Capistrano, responsable de programme au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

« L'IA est sur le point de révolutionner de nombreux domaines, notamment le commerce électronique. SpreeAI est à la pointe de cette évolution pour offrir une expérience d'achat de vêtements véritablement personnalisée, en tirant parti de collaborations avec le monde universitaire et en constituant une équipe qui comprend à la fois les défis techniques complexes et l'impact de leurs produits. »

-- Professeur Deva Ramanan, Institut de robotique de l'université Carnegie Mellon (CMU)

Collaborations dans le domaine de la mode et coup de projecteur sur le Met Gala

L'année 2025 s'annonce transformatrice pour SpreeAI, qui prévoit de nouveaux partenariats avec de grandes marques de luxe et de distribution, ainsi que le lancement de nouvelles fonctionnalités. Dans cette dynamique, SpreeAI annonce de nouveaux partenariats avec la marque de mode de luxe Sergio Hudson et la marque londonienne de vêtements contemporains pour femmes Kai Collective. Ces collaborations coïncident avec un événement culturel majeur : le thème du Met Gala 2025, « Superfine: Tailoring Black Style », qui rend hommage aux créateurs noirs. Sergio Hudson et Fisayo Longe, fondatrice de Kai Collective, sont tous deux des créateurs noirs de renom à la pointe de l'innovation dans le domaine de la mode. John Imah participera au Met Gala en tant que premier directeur général d'une entreprise en démarrage spécialisée dans la technologie de l'IA à être invité, soulignant ainsi le rôle de premier plan de SpreeAI dans le monde de la mode et son engagement à rendre hommage aux visionnaires créatifs qui inspirent sa technologie.

Vous pouvez désormais découvrir la technologie SpreeAI en consultant le site Web de Sergio Hudson à l'adresse sergiohudson.com.

« Nous sommes ravis de nous associer à SpreeAI et souhaitons créer une expérience personnalisée pour Sergio Hudson et stimuler les ventes. »

-- Sergio Hudson, fondateur et directeur de la création

« Chez Kai Collective, nous sommes toujours à la recherche de moyens de fusionner l'innovation et la narration. Notre collaboration avec SpreeAI nous permet de découvrir comment la technologie peut améliorer l'expérience client tout en restant fidèle à l'identité et aux valeurs de notre marque. »

-- Fisayo Longe, fondatrice et cheffe de la direction de Kai Collective

Ces partenariats avec des créateurs illustrent parfaitement comment la technologie de SpreeAI s'associe à une vision créative pour redéfinir l'engagement client. Et SpreeAI ne compte pas s'arrêter là : la société a laissé entendre que d'autres collaborations avec de grandes maisons de couture de luxe étaient en cours. En restant discrète à ce sujet, SpreeAI attise l'enthousiasme et l'anticipation de l'ensemble du secteur quant à la suite des événements.

« Notre approche sera toujours axée sur le client, c'est-à-dire à la fois les partenaires commerciaux et nos consommateurs, a déclaré John Imah, cofondateur et chef de la direction de SpreeAI. Nous ne nous contentons pas d'observer le paysage commercial, nous le réinventons. Que ce soit en boutique ou en ligne, nous prenons du recul et nous nous demandons comment l'IA peut transformer les défis du monde réel en expériences fluides et passionnantes. C'est cet état d'esprit qui nous anime alors que nous continuons à façonner l'avenir du commerce de détail et de la mode avec l'IA, en alliant innovation et personnalisation pour autonomiser et inspirer. Les possibilités sont infinies, et nous ne faisons que commencer. »

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Brittanae Casper à l'adresse [email protected].

À propos de SpreeAI

SpreeAI transforme l'expérience d'achat grâce à son produit d'essayage photoréaliste et à sa technologie de taille précise à 99 %, conçus pour améliorer à la fois les opérations de vente au détail et la satisfaction des consommateurs. Pour les acheteurs, SpreeAI offre une personnalisation inégalée, leur permettant de devenir mannequin tout en introduisant des fonctionnalités telles qu'un styliste IA, une garde-robe virtuelle, et bien plus encore. Pour les détaillants, SpreeAI réduit les retours, augmente les conversions en ventes et crée des expériences d'achat fluides. Son produit s'intègre facilement dans les environnements en boutique et en ligne, favorisant ainsi la durabilité et établissant de nouvelles normes pour le commerce de détail.

À propos de John Imah

John Imah est un leader visionnaire à la pointe de la technologie et de la mode. Américain d'origine nigériane et immigrant de première génération, John apporte innovation et diversité à l'industrie technologique. Sous sa direction, SpreeAI a atteint une valorisation de 1,5 milliard de dollars, consolidant ainsi son rôle moteur dans la transformation du commerce de détail grâce à l'IA.

Au cours de sa carrière, John a occupé des postes de direction chez Samsung, Twitch, Amazon, Meta, Take-Two Interactive et Snap Inc., où il a mis en œuvre des stratégies qui ont généré une croissance considérable. Membre du Conseil des créateurs de mode américains (CFDA), John combine harmonieusement son expertise dans les domaines de la technologie et de la mode pour proposer des solutions révolutionnaires.

En tant qu'entrepreneur et créateur à succès, l'influence de John s'étend au-delà des affaires, dans les domaines du design, de la musique et de la philanthropie, notamment à travers des initiatives telles que son rôle de conseiller stratégique auprès de la Davidson Academy, une école pionnière qui offre à des élèves surdoués des programmes éducatifs adaptés à leurs capacités, leurs points forts et leurs centres d'intérêt. Son implication dans cette académie est profondément personnelle, car elle trouve ses racines dans sa propre expérience d'enfant surdoué. En encadrant activement des étudiants, en finançant des bourses et en soutenant des initiatives caritatives, John allie sa réussite professionnelle à un engagement sincère en faveur de l'autonomisation des jeunes surdoués et de l'amélioration des communautés défavorisées, garantissant ainsi que son héritage ne se définit pas seulement par l'innovation, mais aussi par une influence authentique et significative.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YYBxhbgC1LI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2680349/SpreeAI_Sergio_Hudson_App_Action.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2680350/SpreeAI_Large_Logo.jpg

SOURCE SpreeAI