Multifonds choisi par la Banque Nationale du Canada pour soutenir la prochaine phase de ses activités de comptabilité de fonds et d'administration des FNB

La plateforme aidera la Banque Nationale à répondre à la complexité croissante des fonds et à la demande accrue pour les FNB grâce à une automatisation et un contrôle renforcé

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- Multifonds a annoncé aujourd'hui que la Banque Nationale du Canada, l'une des six banques d'importance systémique au Canada, a choisi Multifonds pour moderniser ses opérations de comptabilité de fonds et soutenir la croissance continue de ses activités de FNB.

Banque Nationale du Canada choisit Multifonds

Étant l'une des six banques d'importance systémique au Canada, la Banque Nationale occupe une place importante dans le marché canadien de la gestion de patrimoine et des services institutionnels. Son activité d'administration de fonds et de FNB soutient les manufacturiers de fonds dans des fonctions opérationnelles clés, allant de la comptabilité de fonds et de l'agent de transfert à la création de paniers, aux états financiers et au soutien fiscal.

Une plateforme éprouvée pour la croissance du marché canadien

À la suite d'un processus détaillé d'évaluation et de preuve de concept, la Banque Nationale a sélectionné Multifonds pour la profondeur de ses capacités en comptabilité de fonds et son expertise reconnue dans le soutien d'opérations complexes multi-actifs. Soutenant plus de 40 000 fonds dans plus de 35 juridictions, Multifonds offre l'évolutivité, la flexibilité et l'expertise mondiale nécessaires pour répondre aux exigences du marché canadien et aux ambitions futures de la Banque Nationale en matière de développement de produits.

Cette initiative permettra à la Banque Nationale de remplacer des systèmes fragmentés par une plateforme centralisée, créant ainsi une base plus solide pour la résilience opérationnelle, une mise en marché plus rapide des produits et une prestation de services plus cohérente.

Des processus fragmentés à un contrôle en temps réel

En gérant la comptabilité des fonds et des FNB au sein d'un environnement intégré, la Banque Nationale pourra réduire les silos opérationnels, accélérer les traitements et améliorer sa supervision sur l'ensemble du cycle de vie de l'administration des fonds.

La solution Multifonds Global Accounting offre un traitement en temps réel, des processus opérationnels basés sur les exceptions et plus de 350 contrôles configurables par l'utilisateur, permettant aux équipes d'avoir une supervision basée sur les exceptions, notamment pour la valeur liquidative (VL), l'évaluation et les cycles de distribution.

Développer la capacité des opérations de VL des FNB

Alors que la demande de FNB continue de croître, la Banque Nationale sera mieux positionnée pour faire évoluer ses opérations de VL des FNB avec davantage de contrôle et de réactivité. À terme, la plateforme réduira les interventions manuelles dans les processus clés d'évaluation, améliorera la surveillance des exceptions et renforcera la cohérence des enregistrements comptables. Elle permet également un échange de données plus flexible et automatisé avec les fournisseurs externes, améliorant la rapidité et la qualité des données en aval requises, tout en intégrant de manière fluide les flux de capitaux entrants provenant de portails externes.

Cela permettra d'accélérer les cycles de traitement et d'optimiser la capacité opérationnelle à mesure que les volumes augmentent, tout en maintenant un niveau élevé de supervision grâce à des flux de travail structurés.

Citations

Nancy Paquet, Première vice-présidente à la direction, Gestion de patrimoine, Banque Nationale du Canada, a déclaré :

« Cette collaboration avec Multifonds marque une étape importante dans la modernisation de nos capacités technologiques. En adoptant une plateforme conçue pour répondre aux exigences croissantes du marché canadien, nous renforçons notre efficacité opérationnelle et notre capacité à offrir des solutions innovantes à nos clients. Cette initiative soutiendra la croissance de nos activités d'administration de fonds et de FNB tout en optimisant nos processus internes. »

Oded Weiss, Chef de la direction de Multifonds, a déclaré :

« Nous sommes très fiers de nous associer à la Banque Nationale du Canada pour la mise en œuvre d'une plateforme de comptabilité de fonds de nouvelle génération. Le marché canadien se distingue par la sophistication de ses structures de fonds, en particulier les FNB. Grâce à notre architecture flexible et évolutive, la BNC bénéficiera d'une solution capable de gérer la complexité actuelle tout en s'adaptant aux exigences de demain. Cet accord démontre l'engagement de la Banque Nationale à investir dans des technologies de classe mondiale pour soutenir sa croissance et celle de ses clients. »

SOURCE Multifonds

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